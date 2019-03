El artículo 28 del Estatut de la Comunitat Valenciana confiere al 'president' la potestad, con acuerdo previo del Consell, de ordenar mediante un decreto la disolución de Les Corts, excepto cuando se esté tramitando una moción de censura. Queda, por tanto, con esta decisión desconvocado el pleno que se tenía que celebrar esta misma semana, así como las distintas comisiones agendadas.

Esta posibilidad, que sobrevolaba el mundo parlamentario ha ido cogiendo fuerza en los últimos meses y, especialmente, en las últimas semanas, tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de avanzar las generales al 28 de abril al tumbarse los presupuestos de 2019.

Aunque en un principio Puig se había mostrado más reacio a adelantar la convocatoria, nunca llegó a descartarla y así lo dejó claro en sus reiteradas respuestas públicas. De hecho, en una rueda de prensa el 3 de agosto de 2018 señaló que en aquel momento no veía "motivos políticos suficientes" para adelantar elecciones, pero remarcó: "Las circunstancias políticas en el futuro puede cambiar, como todo en la vida".

Se aludía siempre a la estabilidad de un Consell que ha hecho bandera del 'mestizaje' y a los cuatro presupuestos aprobados en tiempo y forma por el Botànic para mantener la convocatoria en la fecha prevista, aunque también se ponía de manifiesto que sería positivo que en algún momento la Comunitat contara con un calendario electoral "propio" para singularizarse y contar con un debate propio de propuestas en clave valenciana.

Una vez Pedro Sánchez confirmó las elecciones el 28 de abril, ese mismo día el portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, en atención a los medios de comunicación recordó que esa potestad correspondía al jefe del Consell, pero consideró que había "elementos para tomar en consideración esta cuestión" porque se estaba en una legislatura "cuyo final estaba muy en función de los incrementos presupuestarios".

Sin embargo, tras esas afirmaciones los socios de gobierno -Compromís y Podem- se mostraron en contra y abogaron por agotar la legislatura porque consideraban que todavía quedan "muchas cuestiones por hacer".

En la última semana Puig ha venido reiterando que el adelanto electoral era "posible, pero no probable" y ha insistido en que tenía tiempo para reflexionar y hablar con la gente hasta el 5 de marzo, fecha máxima para que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat el decreto de disolución de Les Corts.

"MAREANDO"

Esto ha llevado al PP a criticar que estuviera "mareando" con esta posibilidad, mientras que Ciudadanos considera que "sería un ahorro para los valencianos y estaría bien" que coincidieran ambos comicios: "Cuanto antes mejor, porque los valencianos están hartos del tripartito pancatalanista".

La vicepresidenta aseguró el viernes pasado que no se había abordado esta cuestión en la reunión e incidió en que ese hipotético adelanto debía producirse solo si se daban algunas premisas: en caso de inestabilidad política, falta de apoyo parlamentario o por imposibilidad de sacar adelante los proyectos legislativos. Unas razones políticas que, a su juicio, no concurren en la Comunitat. "La razón debe ser política y no partidista", apostilló.

El fin de semana se han seguido sucediendo los pronunciamientos, con Puig advirtiendo que la decisión se tomaría "pensando siempre en los intereses de los valencianos" y que lo importante "es que sea la máxima gente la que decida el futuro de la Comunitat". Oltra se mantuvo firme en su posición, aunque ya apuntó que saldrían "el 26 de mayo o el 28 de abril a ganar la Generalitat".

Finalmente, tras la "reflexión" del fin de semana, este lunes se ha convocado un pleno extraordinario en el Palau en el que Puig ha comunicado su decisión, horas más tarde de reunirse con la vicepresidenta. Los valencianos, por tanto, serán llamados el 28 de abril a una doble votación y la Comunitat saldrá del circuito electoral común del conjunto de las autonomías.

Todos los partidos tienen ya elegidos sus candidatos: Ximo Puig volverá a ser el cabeza de lista del PSPV, Mónica Oltra repetirá con Compromís, Isabel Bonig será la candidata del PP, Rubén Martínez Dalmau el de Podem y Toni Cantó encabezará la lista de Ciudadanos.