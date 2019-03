Para los 'independientes' de IU, el referéndum para ratificar el acuerdo con Podemos "no es más que un pretexto para seguir diluyendo Izquierda Unida en Podemos y garantizar que Garzón y el Secretario General del PCE puedan acceder a un cargo institucional", han manifestado en un comunicado.

"Este referéndum se va a hacer sin debate político previo, sin ocasión de discutir el acuerdo programático, lo que demuestra que a la dirección solo les preocupa el sillón de algunos", han añadido.

Según denuncia Sixto "no se tendrá en cuenta el porcentaje de participación, como en otras ocasiones, aunque se dé un nivel alto de abstención, tal y como ha ocurrido en los últimos procesos desde la elección de Garzón como coordinador de IU". "Ponen entre las opciones de voto sí, no o abstención y así esconden la realidad. Lo que de verdad pasa es que más de la mitad de la militancia no participa en esos referéndums o primarias poniendo en duda su legitimidad", han agregado.

Para el diputado valenciano, IU "no ha sido un grupo parlamentario con iniciativa propia" y "ha dejado que Podemos tomara las decisiones unilateralmente". En su opinión, se han dado confrontaciones políticas con Podemos y la dirección de Garzón no se habría "desmarcado" de la su línea política, aun no siendo compartida con IU como pasó recientemente con el Real Decreto sobre la vivienda.

A su parecer, IU ha sufrido una "invisibilización" y pronostica que "se agravará mucho más en un grupo más pequeño y con un menor número de diputados de IU".

Asimismo critica que "las primarias se aprueban desde la dirección federal usurpando la capacidad de cada una de las federaciones para decidir su proceso" y que "desde la dirección se opte por los candidatos más cercanos a Garzón añadiendo al nombre del candidato/a referenciada a la candidatura a la presidencia del gobierno cuando IU no presenta ningún candidato a la presidencia del gobierno".

"Y, además, Alberto Garzón se presenta por Málaga, y no por Madrid como marcan los estatutos, no dejando que la diputada por Málaga tenga opciones de volver a repetir", ha manifestado.

Para Sixto, "Podemos nunca tuvo la intención real de confluir, de sumar, su objetivo desde siempre ha sido desplazarnos y la dirección actual les ha hecho la mitad del trabajo".