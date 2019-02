La división en este ejecutivo se ha evidenciado a partir de la moción presentada por la portavoz de VALC y segunda teniente de alcalde, María Oliver, que planteaba dirigirse a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para paralizar la ZAL hasta que se conozca "la resolución del contencioso administrativo presentado por la plataforma Horta és Futur No a la ZAL".

La iniciativa ha sido únicamente apoyada por los tres ediles de València en Comú y ha contado con el voto en contra de los dos socios de esta coalición en el gobierno municipal, Compromís y PSPV, así como con el rechazo de los miembros de la oposición: PP, Ciudadanos y la concejala no adscrita María Jiménez.

La tensión por las diferencias que mantienen respecto a la ZAL los miembros del Goven de La Nau se ha plasmado cuando la primera teniente de alcalde y portavoz del PSPV, Sandra Gómez, que presidía el pleno, ha dado la palabra a la concejala de Huerta y Pueblos, Consol Castillo, miembros de Compromís, para que hablara en nombre de todo el equipo de gobierno y respondiera a los argumentos dado por Oliver al defender su moción.

Sandra Gómez ha precisado que Consol Castillo intervenía "como gobierno", teniendo en cuenta que el alcalde, Joan Ribó (Compromís) había delegado en ella para esta función. Esto ha suscitado malestar en València en Comú y su portavoz se ha acercado a la presidencia del pleno para abordar la cuestión. Junto a ella se han acudido hasta este punto del hemiciclo, el primer edil; el portavoz de Compromís, Pere Fuset, y otros ediles de la corporación local, tanto del gobierno como de la oposición.

Tras intercambiar palabras y discutir sobre esta circunstancia, Gómez ha insistido en que Castillo hablaba como gobierno y ha dicho: "si hay algún grupo que esté en contra, que recurra la decisión". El concejal del grupo municipal del PP Alfonso Novo ha considerado que si Oliver, "a dos meses de las elecciones", "quiere distanciarse del resto de sus compañeros de gobierno, este no es el modo".

Novo ha indicado que el de La Nau ha mostrado que "más que un gobierno es un desgobierno". "Hoy no son gobierno. Esto es una prueba evidente de que a partir de ahora, para lo que queda -de mandato-, van a estar cogidos con alfileres", ha manifestado el edil, que ha señalado que al hablar Castillo y ningún concejal socialista no se sabe "qué opina el PSOE".

El edil ha avanzado que su grupo pedirá un informe "sobre la intervención de hoy", para clarificar si es posible que "hable un miembro del gobierno y que otro impida la palabra hablando también como gobierno". Consol Castillo ha dicho que le parecía "bien" que se pidiera ese informe. "Habrá que regularlo", ha apuntado.

Antes de iniciarse el debate de la moción ha intervenido en el pleno una representante de Per l'Horta y Horta és Futur No a la ZAl, que ha aludido al recurso presentado ante los tribunales contra el plan de la ZAL, ha señalado que esta propuesta tiene "defectos de procedimiento" y ha recordado que ya fue "anulado por sentencia".

Tras ello, ha pedido evitar el "error grave que desde el inicio ha sido la ZAL" y ha resaltado "la urgencia y necesidad de aprovechar la oportunidad histórica" de la moción de València en Comú en favor de "la paralización cautelar" de la ZAL "hasta la resolución del contencioso-administrativo" y con el fin de "evitar errores históricos". "No es votar si o no a la ZAL sino al principio de precaución", ha expuesto.

Por su lado, María Oliver ha suscrito "palabra por palabra lo dicho por la ciudadanía", en alusión a los argumentos de estas dos entidades, y ha insistido en la "oportunidad" que tenía este jueves el pleno de "tirar atrás" la Zona de Actividades Logísticas, que ha calificado de "error histórico".

"No ha sido València en Comú quien ha hecho el recurso, han sido los vecinos. No es una cuestión electoralista. Hemos traído al pleno lo que ellos han planteado", ha indicado Oliver en alusión a su moción, a la vez que ha subrayado que si no se revierte el proyecto se pasará "vergüenza". "Es algo que la ciudadanía pone en la mesa y este gobierno no lo aprovechará", ha lamentado.

"SOÑAR ES BONITO"

"Estamos de acuerdo en que la ZAL es un polígono industrial en la ciudad y que no debería estar; también en un corredor verde pero no en paralizar una actuación no iniciada. Los terrenos están ahí", ha agregado.

El edil de Cs José María Bravo, al igual que ha planteado Novo, ha afirmado que "soñar es bonito" pero que hay que tener en cuenta que "la ZAL es una realidad" aunque "jamás debió existir". Tras ello, ha instado a "buscar alternativas realistas" porque "el puerto también existe". "La cuestión es qué hacemos. Estamos donde estamos y la situación es cómo mitigar ese muro de aislamiento", ha insistido.

Consol Castillo, ha pedido públicamente perdón a los vecinos afectados por el desarrollo de la ZAL, sobre todo, a los de La Punta "por la violación de sus derechos", al tiempo que ha comentado que "estamos en campaña electoral y eso lo marca todo". Ha dicho que como "gobierno" local es "necesario dar soluciones" y ha manifestado la disposición de este ejecutivo de trabajar "en favor de la calidad de vida de las personas".

Castillo ha añadido que hablaba "desde la democracia", en un "gobierno plural". "A mi lo que me pide el cuerpo es la paralización. No se puede. Soy gobierno y voy a trabajar por las personas", ha insistido.

"NO LA PODEMOS TIRAR ATRÁS"

Por su parte, el alcalde ha manifestado este jueves que "por desgracia, la historia no la podemos tirar atrás" y ha aseverado que se sabe que la ZAL no la podemos revertir para dejar el suelo en o que "era originalmente". "Nos costaría aproximadamente 170 millones de euros. Lo lamento, lo que no podemos hacer es revertir la historia", ha asegurado, a la vez que ha destacado que se trabaja "para mejorar todos aquellos aspectos que de alguna forma se puedan mejorar" en este proyecto.

"Nadie ya está diciendo que la ZAL vuelva a ser huerta porque es imposible, por desgracia. Lo que estamos planteando es que algunas parcelas puedan ser utilizadas para ampliar la depuradora y parceles que están en estos momentos para eso puedan volver a ser huerta. Planteamos una elementos que mejoren la situación de una zona muy castigada", ha indicado Ribó.