En concret, el programa consistirà que la Generalitat es faça càrrec de la reparació de vivendes buides, els propietaris de les quals no disposen de recursos per a rehabilitar-les però no volen perdre la propietat, i així l'administració puga oferir-les en lloguer assequible, segons ha informat aquest departament en un comunicat.

La consellera d'Habitatge, María José Salvador, ha presidit el Consell de Direcció d'EVha i ha explicat que "amb aquesta mesura s'aconsegueixen dos objectius clars, d'una banda, estimular els propietaris que tenen vivendes buides per tal que les posen en el mercat i, al mateix temps, ampliar la quantitat de vivendes per a poder oferir-les a les persones amb dificultats econòmiques".

A més, ha destacat que aquest Programa de Lloguer Solidari ja que "compta amb nombrosos avantatges com afavorir aquells propietaris de vivendes que no poden mantindre-les ni rehabilitar-les, però sí volen conservar la seua propietat".

Així mateix, ha posat en valor que "ajuda a mobilitzar vivendes que estan desocupades per a destinar-les a polítiques socials i propicien que es facen obres de rehabilitació, la qual cosa implica generació d'ocupació en el sector".

Una vegada aprovat aquest programa en el Consell de Direcció, EVha treballarà per a definir les normes reguladores del mateix, especialment les condicions que hauran de reunir les vivendes objecte de cessió a la Generalitat, les característiques de les persones propietàries de vivendes buides, així com les característiques dels demandants d'arrendament que podran accedir i el procediment.

PODRAN ACOLLIR-SE PERSONES FÍSIQUES

Al programa només podran acollir-se persones físiques i, respecte al temps de cessió de la vivenda per a llogar, serà proporcional al percentatge de l'import de la reparació que haja sigut necessari realitzar.

Salvador ha assegurat que és "un pas més per a fer efectiva la Llei per la Funció Social de la Vivenda que estableix en el seu article 25 que la Generalitat podrà adoptar la iniciativa per a lloguer solidari de pisos buits que necessiten algun tipus de rehabilitació i els propietaris de la qual no poden atendre les despeses".

CONVENI CRITERIA-CAIXA

En eixa mateixa línia, un altre dels dels punts tractats pel Consell de Direcció de l'Evha ha sigut la situació del conveni Criteria-Caixa, que suposarà la cessió a EVha d'unes 500 vivendes que l'entitat posarà en lloguer social. El conveni es troba en tramitació i s'espera que al llarg del mes de març ho aprove el Ple del Consell.

La Generalitat ha negociat amb l'entitat financera i firmarà un conveni pel qual li abonarà un lloguer per aquests pisos a un preu molt reduït. Posteriorment, els posarà a la disposició dels ciutadans també amb un arrendament molt assequible.

"Amb aquesta iniciativa queda patent una vegada més que aquest Consell està aportant tots els recursos disponibles perquè la vivenda siga un dret real", ha conclòs Salvador.