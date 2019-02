La coordinadora general de EU, Rosa Pérez, en la votación del acuerdo com Podem. ESQUERRA UNIDA

Esquerra Unida, que ha señalado que ese acuerdo de coalición "ya es definitivo", ha destacado que este resultado "supone lapráctica traslación de los resultados del Consejo Político Nacional" del partido que aprobó el preacuerdo planteado para esta concurrencia, según ha informado la formación en un comunicado.

EU ha explicado que este domingo se celebraron lasvotaciones presenciales del referéndum en el que las bases de la formación debían ratificar o no el preacuerdo de confluencia al que se había llegado con Podem y que el on line se realizó los días 20, 21 y 22 de febrero.

El resultado de la votación conjunta ha dado un 68,42 por ciento al sí, un 29,71 por ciento al no y un 1,86 por ciento a la abstención.

"Las bases de Esquerra Unida han dado luz verde al acuerdo de coalición electoral, con unos resultados prácticamente idénticos a los que ya se produjeron en el máximo órgano de dirección entre asambleas, el Consejo Político Nacional, que se reunió el pasado 9 de febrero en Vall d'Uixó (Castellón)", ha insisto la formación.

La votación on line del preacuerdo dio como resultado un respaldo del 73,8 por ciento a favor del sí; un 24,5 por ciento para el no y un 1,7 por ciento para la abstención. La votación presencial ha supuesto el 61,31 por ciento a favor del sí; el 36,43 por ciento, a favor del no y el 2,01 a favor de la abstención.

La coordinadora general de EU, Rosa Pérez Garijo, ha expresado su "satisfacción" por estos resultados y ha defendido "el ejercicio de responsabilidad" realizado por la formación al someter el preacuerdo a votación de sus bases.

"GARANTÍA DEL CAMBIO DE RUMBO"

"La militancia de Esquerra Unida ha puesto los intereses de la ciudadanía ante todo", ha afirmado Pérez, que ha considerado "útil" el acuerdo de confluencia con Podem "para profundizaren las políticas que necesita" la Comunitat Valenciana.

La responsable de EU ha considerado así que "este acuerdo será la garantía del cambio de rumbo que ha protagonizado tímidamente elBotànic esta legislatura" y, "por supuesto, la barrera de contención de las políticas antisociales que propugna la derecha".