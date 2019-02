Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por un comunicado de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en el que se reclamaba dicha reciprocidad en las emisiones y se acusaba al actual gobierno valenciano de "mantener la censura impuesta por el PP" al considerar que "no hay ninguna razón" para no poner en marcha esta reciprocidad "que no sea la cesión al chantaje de la extrema derecha".

Al respecto, Oltra ha subrayado que la intención del gobierno valenciano es "la reciprocidad", a partir de las emisiones de À Punt, y, por tanto, considera que el departamento de comunicación "estará trabajando en esta cuestión".

"Esa era la hoja de ruta del Consell que no ha cambiado y yo quiero pensar que el departamento competente está trabajando en este sentido", ha remarcado.