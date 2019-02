Así se ha pronunciado Mata en declaraciones a los medios en Les Corts al ser preguntado sobre las declaraciones de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que ha rechazado la posibilidad de concurrir en esa coalición al Senado en las elecciones del 28 de abril.

"No se han convocado aún", ha comenzado recordando Mata, que ha indicado que hasta ahora han conocido "un tuit y algún mensajito de Compromís hablando de algo de mucha entidad como es valorar una candidatura conjunta al Senado", que debe plantearse desde los órganos de dirección.

Asimismo, ha querido dejar claro que dado que Compromís y Podemos no irán esta vez juntos al Congreso, la situación actual "no tiene nada que ver con la de 2016", cuando se propuso sin éxito esa 'entesa' por parte de los socialistas valencianos.

Para Mata, deben valorar y reflexionar sobre este asunto los órganos de dirección, y ha recalcado que los socialistas valencianos están "convencidos" de que van a ser "la primera fuerza política no de la izquierda, sino de la Comunitat Valenciana" y pueden "repensar aquella opción de 2016 en otros términos".

Además, ha subrayado que "la actitud de algunos ayer en una junta de síndics y la actitud de Podemos en el Congreso de los Diputados no facilita ninguna puerta". Preguntado por qué es lo que está ocurriendo con Podem, el dirigente socialista ha indicado que "nada", pero ambas son fuerzas diferentes con un proyecto común y ahora hay una parte que intenta "forzar".

"No son hechos graves, pero lo que es evidente es que cada uno va a querer distanciarse y yo siempre he dicho que lo primero es no hacerse daño", ha explicado Mata, que ha agregado que a partir de ahí hay que ver cómo gestionar la situación, pidiendo "tranquilidad" porque pase lo que pase a nivel nacional en la Comunitat el Botànic seguirá gobernando hasta el 26 de mayo.

Ante la insistencia de si esa 'entesa' es o no posible, ha respondido: "Ni sí ni no, las elecciones no se han convocado. ¿Van a ir juntos Compromís y Podemos? Yo no lo sé, si van a ir juntos al Congreso y al Senado será un elemento a valorar, pero parece que no van a ir juntos".

"Ellos lo que quieren es que nosotros nos desmarquemos de Madrid", ha apuntado, pero ha insistido en que el escenario no se ha producido porque "nadie ha hablado de eso en serio". "Ellos hacen la propuesta para que nosotros digamos que no. Y yo lo que les digo es qué propuesta más interesante, pero aclaradme primero si vais a ir juntos vosotros, si vais a ir con IU, la propuesta quién la hace", ha dicho, y también "cuál va a ser el clima del mes que queda, qué dice la dirección, si es algo incontestado o lo habéis hablado con Madrid".

Mata ha señalado que ha hablado con Águeda Micó y Fran Ferri (Compromís) de esta y otras cuestiones.

Preguntado por si preferiría que esa coalición fuera solo con Compromís, ha indicado que es su "aliado natural, sólido y leal" y harán "lo posible para no hacerse daño". "Todo hay que hablarlo, hay que rebajar el diapasón, bastante tenemos nosotros con enfrentarnos todos a la derecha trifásica como para estar hablando de cosas que hoy no están sobre la mesa", ha zanjado.