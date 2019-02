Investigadores de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) han iniciado este jueves la primera de una serie de acciones de protesta contra la precariedad laboral y la situación de su plantilla, donde le 82% del personal tiene contratos temporales. De las 425 personas que conforman la plantilla, 77 dispone de contratos indefinidos" y de ellas, 16 son personal de investigación.

Tras una pancarta 'Por la estabilidad de la investigación en la Comunitat Valenciana, trabajadores de Fisabio se han concentrado este jueves a las puertas del edificio con camisetas que advierten que 'Sin ciencia no hay futuro'. Con esta protesta se suman a las que iniciadas por trabajadores del Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) La Fe València, que han salido a la calle, después de que 40 investigadoras haya perdido su trabajo al renovarse sus contratos temporales.

De hecho, desde el Comité de Empresa de Fisabio se está estudiando seguir los pasos del IIS La Fe y denunciar también ante Inspección de Trabajo la situación de la plantilla en la fundación, según ha explicado la secretaria Beatriz Chacartegui. Por el momento, ya se ha solicitado el permiso para llevar a cabo concentraciones como la de hoy todos los jueves de febrero.

Los trabajadores de Fisabio pasaron, en su momento, un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad "idéntico al del personal indefinido de la Fundación", por lo que reclaman que "se reconozca la legalidad de dicho proceso, el carácter indefinido de los contratos excedidos y en fraude de ley" y "que se aplique el Estatuto de los Trabajadores de forma inmediata para legalizar la situación".

Los sindicatos denuncian que actualmente un 82% del personal de posee contratos temporales, entre los que destacan casos flagrantes 'por obra y servicio' que superan más de 3 años y hay contratos en diversos casos de fraude de ley, derivados de la concatenación de contratos temporales de diversa índole para la realización de labores idénticas a lo largo de los años y que cubren necesidades estructurales reales de Fisabio.

Según el comité de empresa, el marco legal establecido por la Ley de Presupuestos Generales para 2018 del Gobierno español y la Ley autonómica de presupuestos "no respetan los derechos laborales adquiridos previamente y de forma legal por los trabajadores y trabajadoras de Fisabio".

Entre otros aspectos, subrayan, "no se establecen medidas reales para la estabilización del personal que ya superó en su momento un proceso selectivo previo basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, cuya situación sigue sin regularizarse y mantienen un contrato temporal fraudulento".

Sin embargo, señalan los sindicatos, la única medida llevada a cabo ha sido la publicación en el DOGV por Fisabio de una Oferta Pública de Empleo (OPE) por turno libre el 31 de diciembre de 2018, contra la que el Comité de Empresa ha presentado un recurso de reposición porque "no se acredita que los puestos ofertados sean plazas ocupadas por personal con vinculación temporal, incumpliéndose los requisitos exigidos por la normativa de presupuestos" y se "condena" a los trabajadores que "ya pasaron un proceso de selección".

Ante esta situación, exigen que se aplique de forma inmediata la Ley del Estatuto de los Trabajadores y medidas de estabilización de forma automática, "reconociendo y respetando al personal que ya ha adquirido la condición de indefinidos, tal y como establece la legislación laboral vigente".

Además, "la precariedad laboral afecta no sólo al tipo de contratación laboral y su estabilidad, también a las condiciones salariales y de desarrollo de la carrera profesional, actualmente inexistente" y "esta situación hace muy difícil retener el talento en la Comunitat Valenciana y hacer una actividad investigadora de calidad", advierte.

A su entender, "un sector tan dinámico y necesario como el de la I+D+i tiene sus propias necesidades y particularidades, no puede ser tratado como una Administración Pública al uso, pues no lo es". "Por parte de gobiernos anteriores hace ya casi una década se condenó a los trabajadores de las fundaciones de investigación a un permanente estado de temporalidad y precariedad, situación que no ha sido debidamente abordada ni solucionada por ningún gobierno nacional ni autonómico posterior".

En este contexto, "los trabajadores de Fisabio se han cansado de promesas incumplidas, de marcos legales inmorales, irreales, injustos e ineficientes, de decisiones normativas que muestran el desconocimiento y del desprecio del legislador hacia el sector de la investigación y su gestión", concluye el comité de empresa.