El exconseller 'popular' Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por fraude en las ayudas a la cooperación y en régimen de semilibertad desde el pasado viernes, ha señalado que durante su estancia en la prisión de Picassent (Valencia) ha visto al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y ha advertido que "peligra su vida", porque una persona "que tiene un cáncer de la envergadura que tiene Zaplana, no puede ni debe estar en unas instalaciones penitenciarias que no reúnen las condiciones para el tratamiento de esa enfermedad".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras comparecer en la comisión de Les Corts que investiga la contratación de la Generalitat con empresas vinculadas con la Operación Taula, derivada del caso Imelsa.

Blasco, preguntado por cómo ha encontrado a Zaplana al coincidir los dos en la cárcel de Picassent, ha explicado que lo vio "algunas veces". Ha lamentado que "es una persona que tiene una enfermedad cuya estancia en la cárcel peligra su vida". "Y yo he estado en la enfermería y sé lo que es eso", ha destacado respecto a las instalaciones de la prisión.

Además, ha remarcado que Zaplana es "una persona que no está juzgada, y, por tanto, por encima de las cosas que se digan, hay que tener en cuenta la presunción de inocencia porque, si no, no estaríamos en un estado de derecho".

"No sé cuál es la solución, pero desde luego una persona que tiene un cáncer de la envergadura que tiene el señor Zaplana no puede ni debe de estar en unas instalaciones penitenciarias que no reúnen las condiciones para el tratamiento de esa enfermedad", ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que "no está juzgado, no está condenado por nada" y "encima tiene una enfermedad". Ha reivindicado que "desde el punto de vista humanitario" debe "contemplarse la posibilidad de que no esté en un sitio donde con un simple resfriado o una gripe se puede morir".

"Una justicia sin un sentido humano ni es justicia ni es nada, sé que esto no deja de ser una frase que yo quizás no soy el más indicado para decirla, pero a mí me parece que todos los comportamientos humanos tienen que tener un componente de humanidad porque si no, no tienen sentido. Es más, diría en algunas casos no solamente de humanidad sino de tener cierta compasión, frente a personas que están en unas circunstancias económicas, físicas o de enfermedad o lo que sea que se deben contemplar", ha agregado.

"TENGO LO JUSTO PARA LLEGAR A CASA"

Sobre su propia estancia en Picassent, Blasco ha expresado que "es una experiencia donde uno puede aprender y las personas tenemos que asumir nuestras responsabilidades, incluso responsabilidades muy dolorosas como es entrar en la cárcel". "Hay que tener la fuerza de voluntad de superar esas dificultades y volver otra vez a comportarse de la forma más correcta que se pueda", ha indicado.

Además, ha defendido que "no tiene ninguna responsabilidad de haberse quedado un solo euro del dinero que terceros defraudaron", sino una "responsabilidad de carácter subsidiario" que el Tribunal de Cuentas "no ha ejecutado".

"Ya no puedo hacer más de lo que he hecho, en estos momentos tengo lo justo para llegar aquí a mi casa. El único patrimonio era mi casa y mi pensión de jubilación la tengo embargada desde hace cinco años, pero es la Justicia la que ha tomado esa decisión y lo que pido es que se ejecute cuando antes", ha remarcado, antes de asegurar: "Asumiré las responsabilidades en las causas que me queden", que son las próximas dos piezas del caso de cooperación, pendientes de juicio en abril.

"ME SIENTO MUY APOYADO"

Preguntado por si se siente "maltratado" por el PP, ha negado sentirse "maltratado por ninguno" y ha indicado que las personas que lo han criticado "tendrán sus razones". "Me siento muy apoyado, tengo muchos amigos que me mantienen su amistad y saben cómo soy yo".

Como también ha destacado durante su comparecencia en la comisión, Blasco ha resaltado que el suyo es un "caso insólito como recluso" porque ha "tenido una media de dos cartas diarias de personas que enviaban sus manifestaciones". "Me siento muy apoyado por personas que me conocen bien y que piensan que soy una persona que merece otra oportunidad y que además en algunas cosas en la vida las ha acertado", ha expresado.

CAMPS, EN UN "RECORRIDO DE IMPUTACIONES TODAS FRACASADAS"

Por otro lado, preguntado por su valoración sobre la investigación al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, en la pieza 5 del 'caso Gürtel' que investiga la posible participación del exdirigente 'popular' en la contratación pública de empresas de la trama liderada por Francisco Correa, Rafael Blasco ha afirmado que no ha seguido "muy de cerca" la información desde Picassent.

No obstante, ha recalcado que "Camps lleva un recorrido de imputaciones todas fracasadas que da que pensar", "además de que son imputaciones algunas en falso".

"Es un calvario para una persona, yo estoy cumpliendo condena por unos hechos que arrancaron en 2008-2009, estamos en 2019, eso no hay cuerpo humano que lo aguante, porque tú estas con una situación bajo una investigación y bajo un procedimiento judicial que tienes que atenerte a lo que salga de ese procedimiento", y ese proceso "dura diez años", ha lamentado.

Blasco ha indicado que "cuando uno es condenado tiene que cumplir la condena y ya está, porque vale más el criterio de un tribunal que el criterio personal que tenga uno, piense lo que piense". Sin embargo, "la justicia no las ha acertado todas, hay mucha gente que ha tenido condenas y sentencias que al cabo de trece años se ha descubierto que eran falsas. A ver cómo a esa persona se le rehace todo", ha comentado.

"He aprendido muchas cosas, de los errores y de las desgracias se aprende. Sobre todo, sobreponerse porque la vida es lo más bonito que existe y no se acaba esto. Tenemos la costumbre de todos los años hacer fallas y luego las quemamos, hay que empezar de nuevo otra vez", ha concluido.