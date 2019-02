El exconseller 'popular' Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por fraude en las ayudas a la cooperación, ha afirmado este lunes que tras su "doloroso" paso por el centro penitenciario de Picassent (Valencia) ha "aprendido la lección" y ha sido "una persona consecuente con una sentencia judicial condenatoria" que ha "asumido con toda su importancia", lo que supone "una asunción de errores y delitos que, por sentencia, se me ha planteado".

Sin embargo, ha apuntado que en la prisión "hay un porcentaje muy importante del colectivo que son inocentes". "Hay mucho inocente dentro de la cárcel y hay muy buenos profesionales que contribuyen a que un sistema penitenciario más que obsoleto funcione con cierta garantía", ha remarcado el 'conseller', que ha comparecido en Les Corts días después de obtener el tercer grado penitenciario tras cumplir tres años y siete meses de su condena.

Blasco se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga la contratación de la Generalitat con empresas vinculadas con la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, a la que ha asistido saludando a los periodistas y señalando que estaba "contento".

De hecho, ha comenzado su intervención mostrando su alegría por ver a los diputados y por volver a la cámara autonómica valenciana donde ha recordado que estuvo "muchos años" -fue diputado y portavoz del PP en la cámara- y de la que siente "tanto respeto al trabajo que se hace aquí". "Me encuentro muy bien para contribuir a responderles, pero me resulta difícil opinar en cuestiones no tengo vinculación y relación", ha afirmado para incidir en que no tiene vinculación con lo que la comisión investiga.

De hecho, en numerosas ocasiones ha apuntado desconocer el motivo por el que había sido citado porque ha negado vinculación con el caso, pero ha dicho que se siente "muy bien de contestar" aunque fuera para "contradecir afirmaciones" que "no se corresponden más que con interés partidista para volver a animar cosas que están muy desfasadas en el tiempo y no se corresponden con la realidad".

"Si estoy aquí, no es por nada relacionado con Taula, pero tengo relativa experiencia política y sé cómo se utilizan arteramente los mecanismos parlamentarios y legales para introducir temas que no teniendo nada que ver con el motivo y el elemento esencial de una comisión permiten animar el asunto para intentar generar cierta confusión", ha señalado.

