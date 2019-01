Las tarifas por estos trabajos se mantienen en algunos casos, aunque en su mayoría registran incrementos significativos que llegan a alcanzar el 150,5%, según las estimaciones del Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV). Además, en caso de atender a pacientes de otros departamentos de salud, las cuantías que percibirán los profesionales sanitarios serán superiores.

La participación del personal en este programa -que tiene un coste estimado de unos 9 millones de euros- es voluntaria y el compromiso de permanencia y disponibilidad es de cuatro meses. En todo caso, la composición del equipo participante en cada procedimiento será establecida por la gerencia o dirección de centro, de acuerdo con las características del proceso asistencial, la técnica utilizada o los recursos necesarios.

La retribución tiene naturaleza de complemento de productividad de acuerdo con el Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Excepcionalmente, en casos en que la comorbilidad, la complejidad de la patología o las complicaciones durante el procedimiento provoquen que el tiempo de ocupación de quirófano sea anormalmente alargado, se podrá retribuir la actividad para una ocupación mínima de cinco horas de quirófano con 370,76 euros al personal facultativo, 240,99 € al personal de enfermería, 148,30 € al personal técnico especialista, 111,23 € al personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 74,15 € al personal celador.

No obstante, debido a que la distribución de las patologías quegeneran más demora no es homogénea en todo el territorio, los equipos que operan podrán optar por una alternativa de retribución basada en sesiones. Las sesiones deberán corresponder a una ocupación mínima de quirófano de cinco horas, y su retribución, siempre con la autorización de la gerencia, o en su caso la dirección del centro.

La elección de esta forma de retribución se realizará para toda la actividad autoconcertada por equipo quirúrgico y para un periodo de cuatro meses.

La remuneración de actividades sobre pacientes que originalmente debieran ser atendidos en departamentos ajenos será superior a la de actividades propias, tanto en razón a la mayor carga de trabajo que supone asumir aquellas actividades como por razones de incentivación de resultados de reducción de tiempos de espera en el conjunto del servicio de salud.

El devengo del complemento tendrá carácter mensual, y se hará efectivo en el mes siguiente al de su realización.

De forma trimestral se celebrará una comisión de seguimiento de carácter paritario conformada por las direcciones generales de recursos humanos y asistencia sanitaria de la conselleria con competencias en materia de sanidad y las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad que han votado favorablemente en la negociación colectiva correspondiente, cuyo objetivo será evaluar la efectividad del programa y analizar las posibles causas de desviación en su eficiencia.

Este acuerdo viene a dar continuidad al aprobado por el Consell el pasado 26 de octubre de 2018, introduciendo algunos cambios que se consideran necesarios sobre supuestos especiales, así como sobre la cuantía de su remuneración, dado que las cantidades previstas inicialmente provocaron la suspensión de operaciones quirúrgicas por la tarde en diversos centros hospitalarios por la disconformidad de los profesionales ante las "bajas retribuciones".

En todo caso, el DOGV recuerda que "aunque la mejora del programa especial de productividad proporciona un instrumento adecuado para la reducción de listas de espera (...) no debe perderse la perspectiva de que se trata de un instrumento adicional, flexible y coyuntural que se usará en la medida que resulte necesario con esa finalidad, lo cual no debe hacer pasar a segundo plano la persecución de medidas estructurales orientadas a que esa demora asistencial excesiva no llegue a producirse, a través de una mejor dotación general de la sanidad pública mediante una financiación suficiente y una más eficiente utilización de los recursos disponibles".