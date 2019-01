Rus, investigado en el caso Imelsa, ha comenzado su declaraciones ironizando con que está "jubilado", -"me han jubilado, pero bueno", ha precisado- y ha dicho, preguntado por si le gusta más el PP de Mariano Rajoy o el de Pablo Casado: "Como me tiraron, ni uno ni otro".

No obstante, a continuación, ha puntualizado que le parece "bien" el cambio que ha habido en el PP al que perteneció. "El nuevo presidente del partido, Casado, va a llegar donde él quiere", ha augurado.

Para Rus, el motivo de la expulsión del su partido es su reclamación de la financiación autonómica. "Yo me acuerdo, cuando yo estaba gobernando, me decían que desde Madrid que no pidiera la financiación y yo la pedía, por eso me tiraron", ha afirmado.

Por otra parte, y a preguntas de los medios, también se ha pronunciado sobre Vox, partido al que califica de "una alternativa, unos que hablan claro porque la gente estaba cansada de que no se hablara claro y ellos hablan claro".

Sin embargo, a su juicio, "en algunas cosas tienen razón y en otras... como en todo; los programas electorales se hacen para cumplir la mitad y en la mitad, no".

Interrogado sobre si ir con la ultraderecha o la extrema derecha es bueno para el PP, Rus ha afirmado desconocer si en Vox "cantan el cara el sol". "Pero es igual", ha insistido, porque "lo más importante que hay es que hablen de cosas importantes que necesita España".

"Todo lo otro, si hay alguien de extrema de derecha, eso no se estila; de extrema izquierda, tampoco se estila, hay que ser normales, con criterio", ha sostenido el exdirigente 'popular'.