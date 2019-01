Bonig ha realizado estas declaraciones a los medios al finalizar este sábado la reunión con la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Belén Hoyo, y con una representación de los diputados nacionales por cada provincias y el vicesecretario regional del PPCV, Rubén Ibáñez, para avanzar en la elaboración de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

En referencia a la visita del también líder del PSOE a la Comunitat, la 'popular' ha criticado que "no puede venir sin ninguna novedad y sin traer absolutamente nada".

Ha denunciado que los PGE no cuentan con "los 1.325 millones de euros que sí que están previstos por la Generalitat y que eran la deuda que necesitaba la Comunitat de más financiación", en referencia a la partida reivindicativa que incluyó el Gobierno valenciano en las cuentas autonómicas, por cuarto año consecutivo, por la infrafinanciación.

"Esta semana, la ministra del Gobierno de Sánchez -de Hacienda, Mª Jesús Montero- ha dicho que no están presupuestados", ha recalcado Bonig, para quien "no podemos asumir que (Ximo) Puig -'president' y jefe del PSPV- dijera una cosa, junto con PSPV y Compromís, y ahora que gobiernan en Madrid no hagan absolutamente nada".

En esta línea, se ha dirigido a la coalición para asegurar que "tiene el apoyo del PP para continuar con las negociaciones en el Consejo de Política Fiscal (CPFF) con el objetivo de cambiar el modelo de financiamiento, que se cambia ahí y después en el Congreso".

"Sánchez se tiene que comprometer con lo que dijo en 2018 cuando señaló que el cambio de modelo era una cosa de 'voluntad política y liderazgo", ha insistido la líder del PPCV, para añadir: "Se supone que liderazgo lo tiene, lo que no se sabe si tiene es voluntad política de cambiar". En cualquier caso, ha insistido en que "el PP continuará reclamando ese cambio" y en que espera que "toda la plataforma Per un Finançament Just también".