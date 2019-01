'Stragers Things', visitará Heroes Comic Con València 2019, que celebrará su segunda edición en Feria Valencia del 22 al 24 de febrero.

El joven artista encarnaen la popular serie de Netflix a Steve Harrington, personaje con el que ha ganado junto a sus compañeros el premio a mejor reparto en serie de drama en los Screen Actors Guild Awards (SAG).

Joe Keery estará en Heroes Comic Con València el sábado y el domingo, 23 y 24 de febrero, en sesiones de firmas y fotografías. Además, intervendrá en paneles de preguntas y respuestas abiertos al público cada uno de los dos días, detallan los responsables del evento a través de un comunicado.

Joe Keery (Massachusetts, 1992) es un actor y músico estadounidense.Entre sus películas destacan 'Henry Gamble's Birthday Party' (2015), 'The Charnel House' (2016), 'Molly's Game' (2017), junto a Jessica Chastain e Idris Elba, dirigida por Aaron Sorkin; y 'After Everything', con Marisa Tomei.

En series, ha participado, además de en 'Stranger Things', en la comedia 'Sirens', el procedimental 'Chicago Fire' y el drama 'Empire'.Es el cantante y guitarrista del grupo Post Animal.

Entre sus próximos proyectos se encuentran las películas 'Free Guy', de Shawn Levy, con Ryan Reynolds; y 'Beef', con Timothy Olyphant.

Netflix estrenará la tercera temporada de Stranger Things el 4 de julio de 2019. En su primera edición en València, celebrada en 2018, el certamen dedicado al cómic contó con otra estrella de la serie, Gaten Matarazzo (Dustin).