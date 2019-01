La Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec) considera que la temporada turística de 2019 seguirá en unas líneas generales de "tranquilidad y continuidad" y que será "muy similar a la del año pasado". A partir de los encuentros que han mantenido con touroperadores, agencias y clientes en el marco de Fitur, "nada hace presagiar que haya grandes dudas sobre cómo va a desarrollarse".

La patronal hotelera sí ve "alguna sombra" de cómo sería el Brexit, aunque tiene "dudas de que vaya a afectar de forma grave": "Los británicos ya venían a la Comunitat antes de que España entrara en la Unión Europea".

Así lo ha explicado la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, en atención a los medios de comunicación antes de la celebración de una mesa redonda en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en la que el sector analizará los retos para la Comunitat Valenciana en el ámbito turístico en 2019 que, en su opinión, se va a continuar en "esta velocidad de crucero" que se ha alcanzado durante 2018. Montes ha destacado que este año cuentan, por primera vez, con el secretario autonómico de Turisme Comunitat Valenciana, Francesc Colomer, en este acto.

Respecto al Brexit, en referencia al proceso de alcanzar un acuerdo para la salida del Reino Unido, Hosbec cree que "todo puede estar aconteciendo para que al final, la decisión sea la de no abandonar la UE". "Hay que crear un escenario propicio para que esta reversión del resultado del referéndum del Brexit se pueda dar con garantías, pero nos consta que la Unión está poniendo todas las alfombras rojas para que sea posible que esto se produzca, y posiblemente podamos ver que este tema termina con un final positivo para nosotros", ha manifestado.

"Que el Reino Unido no esté en el ámbito de la Unión Europea no es una buena noticia para el turismo, aunque tenemos dudas de que fuera a afectar el Brexit de forma grave, ya que los británicos ya venían antes de que España estuviera en la Unión, por lo que no tiene que cambiar, pero sí que es más sencillo y más agradable hacerlo en el marco de la Unión", ha explicado.

Otra de las "manchas" de las que la secretaria general ha advertido ha sido la circunstancia de que 2019 sea año electoral, que "puede causar no miedo, pero inseguridad en el consumidor español". "Creemos que no va a afectar en el tema vacacional, porque cada vez más para los españoles ya empieza a ser un derecho adquirido al que es difícilmente renunciable", ha indicado.

INVERSIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

También ha señalado que las inversiones en la Comunitat Valenciana son motivo de preocupación para el sector, sobre todo en el caso de la provincia de Alicante, que ha sido, en su opinión, "la peor parada": "Hay inversiones importantísimas que son esenciales en Alicante, como un by-pass que conecta con el aeropuerto que está absolutamente colapsado y que necesita una ampliación que ni se ve en los Presupuestos Generales del Estado ni se intuye para próximos años".

Asimismo, se ha referido a la liberalización de la AP-7, a la que la asociación se ha opuesto: "no es porque queramos seguir pagando, sino porque creemos que la tecnología puede permitir otras fórmulas para combinar el derecho de residentes y trabajadores, que somos los que pagamos todos los días, con ser la única vía de transporte rápida y segura que tenemos, no hay autovías alternativas, ni un tren que nos una", ha manifestado.

Por su parte, ha declarado que desde Hosbec ven con preocupación la situación del turismo en la provincia de Castellón, donde "siguen sin romper la barrera de la estacionalidad". "Es cierto que están trabajando de manera muy interesante en el tema del turismo deportivo, pero hace falta que Castellón se desarrolle en mercados internacionales, para lo que los empresarios consideran fundamental el desarrollo de su aeropuerto", ha desarrollado.

En cuanto a Valencia, ha considerado que "hay una diferencia importante" con Castellón, y ha destacado el caso de València ciudad, que, "lo está haciendo muy bien" y está "ocupando la situación que se merece como tercera capital de España, algo que antes no estaba haciendo". "Lo están haciendo muy bien consolidándose no solo en negocios, sino también en vacacional", ha señalado, al tiempo que ha valorado "la cantidad de mercados internacionales, que son el 60% del total", y ha destacado que es una "verdadera fortaleza" de la ciudad.

No obstante, ha animado a ""no aventurarse en cosas como la tasa turística", que, en su opinión "sería una malísima idea", porque València "sería la más perjudicada, ya que ninguna de las ciudades con que compite tiene tasa turística" por lo que "perjudicaría al propio destino".

"LA LEY ES UNA MUY BUENA SOLUCIÓN"

Por otra parte, en respuesta a la propuesta de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, de derogar el artículo de la Ley de Ocio, Turismo y Hospitalidad referente a la necesidad de un requisito de compatibilidad urbanística, Montes ha señalado que "no están de acuerdo". "Somos firmes partidarios de que la ley es muy buena solución", ha indicado.

Así, ha apuntado que "otra cosa es que haya municipios que no han hecho su Plan General de Ordenación, con lo cual, es un problema del municipio, no de la ley". Así, "no se puede establecer una solución unitaria" porque es "injusto": "La situación de Benidorm no tiene nada que ver con Torrevieja, Morella o Castellón", ha manifestado.