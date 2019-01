Estañ ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, al ser preguntado por la marcha de Errejón de Podemos y sus consecuencias a la hora de pactar con Esquerra Unida para las próximas elecciones.

Para el síndic, ahora "hay una oportunidad muy buena de sacar al PP de Madrid", por lo que aboga por una "solución pactada". "Creo que lo que pide la militancia es responsabilidad y que trabajemos conjuntamente centrados en el trabajo", ha dicho tras ser preguntado sobre si es partidario de una candidatura única como la que propone Errejón en Madrid.

El portavoz de Podem ha recordado que desde la Comunitat Valenciana no tienen competencia en la situación que atañe a la Comunidad de Madrid y ha confiado en sus compañeros madrileños para encontrar una "solución cuanto antes".

Estañ ha admitido que "se está transmitiendo una imagen de que estamos hablando de nosotros mismos que no nos favorece ni a nosotros ni al proyecto" aunque cree que "no debería afectar a las negociaciones con Esquerra Unida" aunque reconoce que "no van tan rápido como nos gustaría".

No obstante todavía no se ha cerrado ningún acuerdo con la formación en ningún otro lugar de España, por lo que cree que "aún hay tiempo". En todo caso, ve "fundamental" cerrar un acuerdo pronto "para no hablar de pactos sino de propuestas".