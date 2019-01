La organización ha confirmado la presencia sobre el escenario de 11 nuevos artistas. The Vaccines es el primero de ellos. La banda londinense, una de las favoritas de los 'lowers', era una deuda pendiente del festival con su público y pisará por fin Benidorm para repasar su arsenal de hits guitarreros: desde 'If You Wanna' o 'Post Break-Up Sex' hasta su recentísimo 'All My Friends Are Falling In Love'.

El otro nombre internacional de este anuncio también llegará cargado de éxitos. Rex The Dog constituye el primer avance de lo que será el escenario de djs de Low Festival 2019. Suyos son algunos de los remixes de himnos de Depeche Mode, Robyn o The Prodigy más bailados del planeta.

En el plano nacional, sobresalen dos nombres que se encuentran en un gran estado de forma: Viva Suecia es una de las bandas del momento gracias a unos temas con los que han reconectado el pop de guitarras con toda una generación, mientras que Mucho están a punto de publicar el sucesor de 'Pidiendo en las puertas del infierno', del que ya han adelantado tres suculentos singles.

Con nuevo LP llegará también The New Raemon, que interpretará los temas de 'Una canción de cuna entre tempestades'.

El rock'n'roll siempre ha sido una de las señas de identidad de Low Festival, y esta nueva edición no defraudará. Abren boca en esta tanda tres generaciones de bandas de guitarras: Airbag es uno de los grupos más importantes del power pop español de las últimas décadas, y actuarán presentando 'Cementerio Indie', su nuevo trabajo.

The Limboos, con su acercamiento al soul, también están a punto de publicar nuevo material, 'Baia', y los madrilleños Camellos, una de las nuevas sensaciones de la inagotable mina que es la escena punk madrileña, también se apropiarán de la noche benidormense en julio.

La Zowi, sin duda uno de los nombres más destacados de la escena urbana nacional, llegará por primera vez al Low para presentar los temas de su último mixtape, 'Ama de casa', junto al resto de temas que la han convertido en la reina urban española. También bailable será la sesión de Flash Show DJs con la que se cerrará una de las noches de #Low2019, un triplete de DJs que comparte un integrante con otro de los proyectos confirmados hoy: el de Vera Green y su pop preciosista y redondo.

Todos estos nombres se unen a los ya confirmados: New Order, Foals, Bastille, Vetusta Morla o Cut Copy, entre otros.