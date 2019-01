Asimismo, Compromís utilizó el turno de réplica al 'president' tras su contestación para seguir reprobando las cuentas, situación que no se había producido hasta el momento en lo que va de legislatura y que se ha evidenciado a cuatro meses de las elecciones de mayo.

No obstante, Oltra ha negado "rotundamente" que esta situación haya provocado tensiones en el Consell que, según ha subrayado, tiene "un sentir común y es que los presupuestos tienen margen de mejora". De hecho, ha indicado que así lo han expresado tanto el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, como ella misma y otros miembros del Consell.

"Desde el Consell tenemos una visión común de los presupuestos y en qué medida pueden mejorar en el debate parlamentario para que sean lo más beneficioso posible para los valencianos. Tenemos una posición muy unívoca", ha subrayado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

A su juicio, "independientemente del tono que cada uno use", hay "un sentir común" y ha querido poner el acento en las cuestiones que "unen" como es el hecho de que las cuentas se pueden mejorar. De hecho, Oltra ha puntualizado que hasta el mismo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "ya dijo en su visita a València que tenían margen de mejora".

"Queremos los mejores presupuestos para la Comunitat y ahora es momento de que eso se plasme en el proceso parlamentario con las enmiendas, el diálogo y la negociación para que ese margen de mejora se haga realidad", ha remarcado la también consellera de Igualdad.

"SON MEJORES QUE LOS DE RAJOY"

No obstante, ha puntualizado que "hay que ser objetivo" y si se comparan las cuentas de Mariano Rajoy con el proyecto actual de Pedro Sánchez "hay una mejora considerable" que "no se puede negar" porque hacerlo sería "situarse en el terreno de lo no racional", ha agregado.

Sin embargo, ha insistido en que pese a esta mejora, "pueden y deben" mejorar más. "El marco está claro. ¿Son mejores que los del año pasado? Sí, indudablemente. ¿Podrían ser mejor? Sí, indudablemente. ¿Van a ser mejores? Sí, indudablemente porque hasta miembros del Gobierno de España reconocen que deben mejorar", ha manifestado.

IGUAL DE REIVINDICATIVOS" CON LA FINANCIACIÓN

Respecto a la reforma del sistema de financiación, Oltra ha subrayado que el Consell seguirá "igual de reivindicativo" con la necesidad de un cambio de modelo "gobierne quien gobierne en las instituciones del Gobierno de España".

Además, ha recordado que este jueves, Les Corts aprobaron por unanimidad una declaración para pedir "una financiación justa" y que en caso de que no fuera así se pongan en marcha medidas compensatorias "singulares a una maltrato singular".

En este sentido, ha destacado el apoyo unánime que hay en torno a esta cuestión política que, además, incluye el respaldo de universidades, agentes económicos y sociales, entidades y sociedad civil, un hecho en política "insólito", ha admitido. Por tanto, ha subrayado que es necesario que los PGE "sean buenos para la Comunitat y Alicante". "En eso estamos todos de acuerdo", ha insistido.

Preguntada por si el Consell se plantea llevar a cabo una gran manifestación como la del 18 de noviembre en 2017, la vicepresidenta ha recordado que aquella convocatoria surgió de los agentes económicos y sociales y no del ejecutivo valenciano que lo único que hizo fue unirse.

En este sentido, ha afirmado que el Consell se sumará a todas aquellas "acciones unitarias que se planteen", pero "no se dedica a hacer manifestaciones, sino a participar", ha zanjado.