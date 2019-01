El pleno de Les Corts ha rechazado, con los votos en contra de Cs, Compromís, PSPV y PP, una iniciativa de Podem que reclamaba "suspender las autorizaciones administrativas a proyectos de establecimientos comerciales que tengan un impacto territorial de consideración y generen áreas comerciales saturadas", como Intu Mediterrani, hasta la aprobación del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), actualmente en tramitación, que limita a 120.000 metros cuadrados la superficie destinada a uso terciario comercial.

Entre los argumentos de los grupos para rechazar esta propuesta están que algunas de las cuestiones que plantea ya están reguladas, invaden competencias de otras administraciones y que la Conselleria de Economía está trabajando en otros de los temas propuestos.

En concreto, en la iniciativa se insta al Consell a suspender "de forma temporal y hasta la aprobación del Patsecova", las autorizaciones administrativas a proyectos de establecimientos comerciales que tengan "un impacto territorial de consideración, que generen áreas comerciales saturadas", que "excedan la capacidad de acogida del territorio o que supongan demandas inasumibles por parte de las infraestructuras existentes" como el proyecto de Intu, según ha comentado Almería en su intervención.

Asimismo, se reclama actualizar la normativa que regula el Observatorio del Comercio valenciano; desarrollar la regulación de los consejos locales de comercios; diseñar y gestionar la incorporación al sistema nacional de calificaciones y formación profesional de las especialidades necesarias para recoger la demanda externa de los profesionales del sector del comercio para atender las exigencias derivadas de la transformación digital.

De igual modo, se solicita al Consell realizar un estudio sobre omnicanalidad en el pequeño y mediano comercio valenciano, su situación actual y perspectivas y otro sobre la situación del comercio rural, así como desarrollar una normativa específica que regule el establecimiento de puntos de venta outlet para impedir "su uso inadecuado o abusivo".

DEBATE

En la defensa de su iniciativa, el diputado de Podem Josep Almería ha hecho alusión a una intervención del conseller del ramo, Rafa Climent, en la que defendió un modelo de comercio "de proximidad, sostenible y respetuoso con el medio ambiente y que impacte en la revitalización de los centros urbanos y en los barrios y que juegue un papel relevante en la vertebración del territorio" para preguntarse "dónde tiene cabida Intu en este modelo".

Almería ha señalado que los indicadores apuntan que el comercio minorista incrementó un 1,5% el volumen de negocio en 2017, "solo cuatro décimas por encima del IPC anual", mientras que el número de empresas disminuyó un 7,3% entre 2012-2017 lo que "confirma una tendencia de disminución de empresas en este sector". Asimismo, ha apuntado que ha disminuido el número de locales comerciales un 9,03% desde 2010.

Ante esta situación, ha criticado que se "sigue esperando" al Patsecova aunque Climent "lo anunciara en septiembre de 2015". "Ha volado la legislatura para el comercio porque la ley vigente está absolutamente obsoleta y necesitamos una renovación importante", ha remarcado.

Almería ha concluido su intervención pidiendo el apoyo a su propuesta y con una petición: "Se agradecería un poco más de control institucional con el terrorismo pseudopolítico viral de un cargo político relacionado con el comercio que no hace más que complicar la acción de gobierno en este campo", en alusión al director general de Comercio, Natxo Costa, que recientemente se vio envuelto en una polémica por un mensaje en su cuenta personal de Twitter en el que pedía a Intu que se "fuera a casa".

Desde Cs, la diputada Rosa García de Cs ha mostrado el rechazo de su formación a esta propuesta porque considera que "no beneficia al comercio valenciano", al tiempo que ha argumentado que en ella se reclaman cuestiones que ya se están realizando, están reguladas o no son competencia autonómica.

Además, a su juicio, el planteamiento de la iniciativa es "un peligro" porque puede generar inseguridad para los inversores. "¿Qué hará una empresa que quiera implantarse en la Comunitat si no hay seguridad jurídica?", se ha cuestionado para apuntar que ella se replantearía hacerlo.

Asimismo, desde Compromís, Teresa García, ha justificado su voto al hecho de que varios de los puntos invaden competencias con otra administraciones, el Patsecova ha señalado que está siguiendo su tramitación parlamentaria y Labora ya ha realizado acciones formativas para profesionales.

Por tanto, a su juicio, no se puede afirmar que la Conselleria "no haya dado cara por el pequeño comercio y por hacer un nuevo modelo de comercio valenciano", al tiempo que ha subrayado que lo que no puede hacer un parlamento autonómico es "decir al Consell que haga algo que ya está haciendo".

Desde el PSPV, la parlamentaria Toñi Serna ha manifestado que aunque su grupo comparte el fondo de la iniciativa y tiene el "convencimiento profundo de que el comercio es un sector prioritario para la economía valenciana" y hay que conseguir un modelo "de proximidad, sostenible y que contribuya a la revitalización de centros urbanos", ha indicado que la moción reclama cuestiones que "ya están en marcha" o reguladas.

"ESTO ES UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA CLIMENT"

Por su parte, José Salas del PP se ha mostrado a favor de algunos de los puntos que recoge el texto que, a su juicio, es "una moción de censura contra el conseller Climent", no apoya la suspensión temporal de los proyectos hasta la aprobación del Patsecova, una ley "en contra del progreso y de las inversiones en la Comunitat".

A su juicio, esta norma está pensada para "frenar Intu", así como también "inversiones importantes en la Comunitat". "Lo pueden enmascarar como quieran pero así es y no se puede jugar así con los inversores porque se lanza un mensaje de inseguridad jurídica. Esto es una barbaridad que lo pagaremos y sufriremos todos los valencianos", ha dicho.

En este sentido, ha criticado que desde que está el actual Consell las inversiones extranjeras en la Comunitat han caído un 70%, se han dejado escapar 40.000 puestos de trabajo y 3.000 millones de euros en inversiones.