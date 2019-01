Además, los 'populares' han reprobado que las cuentas "se olviden" del cambio de modelo de financiación autonómico y que no incluyan la partida de 38 millones para el Transporte Metropolitano de Valencia, al consignar únicamente 10 millones, por lo que el PP enmendará esta cuestión para que la partida se "acerque" a la de grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Así lo han considerado en rueda de prensa la portavoz adjunta del grupo popular en el Congreso, Belén Hoyo, y el senador valenciano Pedro Agramunt, en la que han valorado los PGE que contemplan una inversión de 1.189,88 millones en la Comunitat, un aumento del 61 por ciento respecto a los 740 millones de 2018 y suponen el 9,8% de la inversión total regionalizable.

Al respecto, Agramunt ha recordado el "complicado" tránsito parlamentario que espera a estas cuentas que no cuentan con el apoyo suficiente para ser aprobadas, por lo que considera que son una "inmensa trampa y un gran embuste" que "solo sirven para financiar gratis la campaña del PSOE", a lo que Hoyos ha comentado que son "ficticias y un engaño" hacía los españoles.

En este sentido, la diputada 'popular' ha señalado que fueron rechazas por Europa y solo podrían aprobarse con el apoyo de "los separatistas, los batasunos y Podem", ya que ha subrayado que el PP votará en contra de los mismos y espera que no salgan adelante.

Además, ha criticado que conllevan una subida de los impuestos como el IRPF, Patrimonio, Sociedades y al diésel y, asimismo, crean dos nuevos gravámenes: el de transacciones financieras y a los servicios digitales. Ello provocará, ha puntualizado, que "cada valenciano pague 300 euros más al año que sumado a la subida de impuestos del 'president' Ximo Puig, los valencianos acabarán pagando 520 euros más".

Hoyos ha subrayado que una subida de impuestos "lleva a la recesión" y a la destrucción de empleo y, de hecho, ha apuntado que el Gobierno ya ha bajado su previsión de creación de empleo en 160.000 puestos de trabajo menos al año.

En materia social, ha considerado que "más que unos presupuestos sociales, son socialistas" porque ese aumento de impuestos afectará especialmente a las rentas medias y bajas y al sector privado que es el que "crea el empleo". Además, ha indicado que el aumento de consignación para las pensiones "ya estaba prevista con el PP", así como también la equiparación salarial entre la Policía Nacional y Guardia Civil".

"LAS INVERSIONES NO SON REALES"

Respecto a las inversiones, Hoyos ha subrayado que no se las cree porque "no son reales" ya que los ingresos que prevén las cuentas "no lo son" y, por tanto, ve "imposible que se puedan ejecutar". A este respecto, el senador valenciano se ha preguntado "de dónde se van sacar los ingresos para hacer frente los gastos", por lo que ha concluido que son "un gran embuste" porque "las cuentas no cuadran" y "un ejercicio de marketing político" para "contentar" el Gobierno a "sus socios de Gobierno" y hacer al PSOE "la campaña electoral".

"Yo definiría estos presupuestos para la Comunitat como 'la carta a las Reyas (sic) Magas", ha señalado Agramunt, quien ha acusado al Consell de llevar "meses callados" respecto al cambio de modelo de financiación, pese a que podían haberlo incluido en las cuentas dado que "no se van a cumplir".