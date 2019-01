Así se ha pronunciado este lunes la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ha estado acompañada por el diputado Joan Baldoví, momentos antes de la comisión de coordinación institucional de Compromís, que se ha reunido para analizar la situación política.

"¿Estos presupuestos han mejorado respecto a los del año pasado de Rajoy? Sí. ¿Son suficientes? No, no son suficientes para los valencianos primero porque somos un 10,6% de la población y los presupuestos de las inversiones territoriales llegan al 9,8%, como si no contáramos a 400.000 valencianos, que no cuentan, cuando el Estatut de Autonomía dice muy claramente que las inversiones de los PGE tienen que estar en arreglo al peso poblacional. No queremos que quiten del mapa a 400.000 personas", ha aseverado Oltra.

Asimismo, ha considerado que son "muy mejorables en muchos aspectos" y ha anunciado que los diputados de la coalición en el Congreso negociarán enmiendas para que se contabilice "a la totalidad de los valencianos".

Oltra también se ha referido al transporte metropolitano de València, al que le han asignado diez millones de euros, y la ha comparado con Barcelona, con 150 millones. "Las diferencias entre Barcelona y València no son de 140 millones de euros en transporte metropolitano. Esas diferencias no están justificadas y los expertos han calculado que hacen falta 38 millones. Ese era el compromiso", ha sostenido.

La vicepresidenta también se ha referido al túnel pasante de València, que "se vuelve a retrasar un año más", para que el "grandísimo Parc Central tenga su culminación con el soterramiento de las vías".

En la misma línea, ha criticado la conexión del aeropuerto El Altet con la conurbación Elche-Alicante. "No es posible que un aeropuerto con tráfico aéreo como el Altet, de los mas importantes de España, no tenga conexión ferroviaria, y dan en los PGE 50.000 euros, que con eso no tenemos ni para empezar a abrir carpetas", ha denunciado, junto con el "desequilibrio" de Alicante, ya que "no puede ser que las inversiones no se repartan equitativamente en nuestro territorio, hay que lamentar nuevamente que Alicante se quede en la cola".

"REPARACIÓN SINGULAR"

"Compromís tiró la corrupción y el gobierno de Rajoy del gobierno de España para mejorar presupuestos y condiciones de los valencianos, tan maltratados durante décadas. Ahora no nos vamos a conformar con casi llegar. Les Corts dijeron que como habíamos estado maltratados las últimas décadas, en este momento se nos tenía que subir incluso por encima de la media para compensar años de maltrato. Necesitamos, después del maltrato singular, una reparación singular. Si no puede ser vía sistema financiación tendrá que ser vía presupuestos, como propone Compromís", ha resaltado.

En este sentido, ha añadido que la agenda social de los PGE es "mejorable" y ha criticado los 1,2 millones de euros que se invierten en toda España para la educación infantil de cero a tres años, que ha comparado con los 51 millones invertidos por la Generalitat. "Si el Gobierno de España quiere ser como el Botànic tiene que mejorar estas cifras", ha apuntado.

"No se sostiene, igual que no se sostienen otras cuestiones, como que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se tiene que actualizar, porque sino dejamos a las rentas más bajas de la población en unas condiciones aún más precarias. Si sube el salario mínimo y el IPREM se mantiene se genera más desigualdad, más brecha y menos posibilidades para los que más lo necesitan", ha destacado Oltra.

"LUCES Y SOMBRAS"

Por su parte, Baldoví ha sostenido que los presupuestos "necesitan mejorar" y tienen "luces y sombras", ya que han conseguido aumentar la inversión en 450 millones de euros y han pasado del 5,7% al 9,8% de la inversión total regionalizable; aunque cree que si la Comunitat está "12 puntos por debajo de la media en renta per cápita, estos presupuestos tendrían que compensar esa desigualdad".

"Estos presupuestos tienen margen de mejora muy grande, tenemos que hacerlo ahora al negociar. Son presupuestos del Gobierno pero no presupuestos de todos los que los deben aprobar, hay margen de mejora", ha resaltado, al tiempo que ha criticado que no haya un nuevo sistema de financiación.

En este sentido, ha apuntado que "una parte importante" de la negociación irá dirigida a que haya un "mecanismo compensación para esa infrafinanciación". "No podemos decir que no habrá nuevo sistema de financiación, levantar la espalda y continuar un año y otro y otro, porque la deuda de los valencianos cada año se hace más grande", ha sostenido.

En este contexto, Baldoví ha señalado que han planteado soluciones a ese mecanismo, como "el fondo de competitividad o por compensación en sanidad por todos los desplazados que llegan en verano".