El actual portavoz de la Mesa, Vicente Morro, afirma, en un comunicado, que la administración educativa "está reconociendo su error". "Esperamos que cuenten con todos los sectores para poner esta medida en marcha lo más pronto posible porque la libertad de elección de las familias del modelo educativo de sus hijos no debe estar condicionado por la capacidad económica de las mismas", ha dicho el representante del colectivo, que añade que "ha quedado en evidencia que la gratuidad selectiva aplicada en los últimos años no tenía futuro".

En una reciente entrevista a Europa Press, Vicent Marzà remarcaba su voluntad de que "el trabajo a largo plazo" sea que la totalidad del tramo de 2 años sea gratuito "tanto si es de titularidad pública como si no". "Trabajamos para, más pronto que tarde, hacer los 2 años gratuitos para toda la ciudadanía", añadió.

Vicente Morro ha realizado estas declaraciones después de una reunión de la Mesa por la Educación en Libertad en la que se han analizado diferentes temas de actualidad, entre ellos la reforma de la ley educativa que se está realizando a nivel nacional y sobre la que la Mesa exige "que no se produzca un retroceso a normativas anteriores que implantaron un modelo que no sirvió para dar más calidad a la educación de nuestros alumnos".

En este sentido, ha señalado que esperan que la nueva norma "cuente con un amplio consenso de los sectores implicados y no recorte los derechos y las libertades en la educación porque no podemos tolerar nuevas injerencias en la libertad de elección educativa".

COTIZACIÓN DE LOS BECARIOS

Por otro lado, la Mesa ha mostrado su preocupación por la entrada en vigor del Real Decreto-ley que impone la cotización de los becarios durante las prácticas, sean remuneradas o no. "Lo que es una medida que teóricamente podría favorecer al alumnado puede acabar teniendo el efecto contrario al no haberse negociado y no haberse pactado con universidades u organizaciones empresariales", ha avisado.

Morro advierte de que, "si al final no hay consenso, el alto coste de esta norma va a traducirse en la desincentivación para ofertar prácticas en empresas e instituciones por su alto coste económico". "Esta acción afecta tanto a las universidades como a los centros de FP que van a ver mermados los lugares para poder hacer prácticas", apunta.

Asimismo, ha expresado su "sorpresa" por el silencio de la Generalitat en este tema, "que tendría que explicar la repercusión económica para los centros públicos y privados de la Comunitat, y en el caso de los públicos explicar de qué presupuesto va a pagar estas cotizaciones y si va a dar más dinero a las universidades para hacer frente a estos pagos".

Por último, sobre las conclusiones que se han dado a conocer del estudio para el Mapa Escolar de la ciudad de València, encargado por la concejala de Educación del Ayuntamiento, en el que se señala "la clara preferencia por la enseñanza concertada en la ciudad a la hora de elegir las familias", el actual portavoz de la Mesa ha concluido que este informe "viene a demostrar que la demanda social es el mejor termómetro para medir las preferencias de la familia y la mejor medida para garantizar la libertad de elección".