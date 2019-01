El patronato de la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez celebrará este miércoles una reunión para abordar el futuro del legado del escritor y político valenciano que alberga la Casa-Museo Blasco Ibáñez de la ciudad, dependiente de su Ayuntamiento, tras haber vencido el convenio suscrito entre la citada entidad y el consistorio para el uso y exhibición de fondos del autor para el periodo 2012-2017 y la prórroga de un año acordada coincidiendo con la celebración en 2018 del Año Blasco Ibáñez.

El principal escollo para la firma de un nuevo convenio que asegure la permanencia y exposición de todo el legado del escritor en la capital valenciana se encuentra en la propiedad de una de las dos partes en las que este se divide, dado que la fundación defiende que es suya y el Ayuntamiento que el dueño es él, como ha indicado a Europa Press el secretario de la entidad dedicada a Blasco Ibáñez, Ángel López. Esta primera parte la integran una colección bibliográfica, cartas, dibujos, manuscritos y diversa documentación.

López ha comentado que sobre la segunda parte del legado -"menos numerosa" y compuesta por fotografías, cartas personales, contratos con empresas cinematográficas y editoriales y varios objetos- "no hay ningún problema ni duda" y ha afirmado que la fundación, que "la cedió temporalmente", la "recuperará".

En cuanto a la primera, el secretario ha defendido que la propiedad es de la fundación y ha asegurado que hay documentos que así lo avalan y "argumentos legales más que suficientes para discutirlo". De este modo, ha insistido en que tras concluir el convenio 2012-2017 y la prórroga acordada para 2018, esta entidad reclama que estos fondos le sean devueltos. "No hay duda de quien es el propietario", ha dicho.

Ángel López ha lamentado que "haya pasado todo el año 2018" sin que se haya podido adelantar "absolutamente nada" en este asunto y que el pasado mes de septiembre, en la reunión que representantes de la fundación mantuvieron con un asesor de la concejala de Cultura, Glòria Tello, "se plantara sobre la mesa un escrito y se dijera que ese era el convenio que había que firmar". Ha criticado que este texto "no fuera consensuado" y las similitudes con el que ha vencido.

"Ya dijimos que ese no se prorrogaría", ha manifestado el secretario de la Fundación Centro de Estudios Vicente Blasco Ibáñez, que ha advertido de la posibilidad de que la entidad decida que el legado del autor salga de València y se deposite en otro punto de España -se baraja como posible destino la Biblioteca Nacional- si no se llega a un acuerdo con el consistorio u otras instituciones valencianas.

A este respecto, ha considerado que administraciones como la Generalitat o la Diputación de Valencia podrían colaborar. "Por qué con Blasco Ibáñez el Ayuntamiento de València está solo ante el peligro", ha preguntado. "Si el Ayuntamiento no mueve ficha y otra institución tampoco, demostrarán que Blasco Ibáñez no les importa", ha agregado, al tiempo que ha afirmado que "es necesario solucionar el tema o no habrá futuro".

López ha lamentado que "no se ha hecho nada" y que "se haya dejado dormir" el asunto y ha expresado el "hartazgo" de la fundación. "Esta es una situación que se repite pero ahora la fundación dice hasta aquí se ha llegado", ha declarado. "Si nadie mueve ficha el legado saldrá de València", ha agregado.

Igualmente, ha criticado que Glòria Tello haya comunicado recientemente a la Fundación Centro de Estudios Blasco Ibáñez que un informe redactado por los servicios jurídicos municipales avala que la propiedad de los fondos que se discute es del consistorio.

El secretario ha explicado que el patronato de la fundación celebrará este miércoles una reunión para decidir las actuaciones que lleva a cabo tras acabar la vigencia del convenio. "No existe convenio y se deben devolver los fondos que contempla", ha reiterado.

"EL CONVENIO HA VENCIDO"

Así, ha detallado que en este encuentro se dejará constancia de que "el convenio ha vencido", de que "no se va a renovar en las mismas condiciones" y de que "se exige al Ayuntamiento la devolución de la totalidad de los fondos depositados en la Casa-Museo". En caso de que se niegue la devolución de la primera parte del legado, Ángel López, ha avanzado que se acudirá a la vía contencioso-administrativa para que "los jueces decidan de quién es".

El Ayuntamiento de València, por su parte, ha destacado que cuenta con "una propuesta de convenio desde antes del verano para anticiparse" a la actual situación y "asegurar la continuidad de la colaboración fundación-Ayuntamiento", según han informado fuentes municipales, que han subrayado que el consistorio "está dispuesto a colaborar" y a firmar un acuerdo "con la mayor urgencia". En este sentido, han afirmado que la administración local "continúa manteniendo las puertas abiertas para la negociación".

Las mismas fuentes han resaltado que el consistorio ha hablado con la fundación "en diversas ocasiones" y que ha celebrado reuniones en las que ha participado también Tello. Asimismo, han considerado que la propuesta de convenio planteada por el Ayuntamiento "es incluso mejor y más ventajosa para la fundación que la que había hasta ahora ya que, entre otras cosas, aumenta la contraprestación económica anual".

Desde el consistorio, han señalado que "el único obstáculo planteado a la firma del convenio en todo momento" se ha debido a que "la fundación quiere recoger en el texto su parte de propiedad de parte de los fondos".

SUPONDRÍA "PREVARICAR"

"Esa propiedad ha sido reiteradamente declarada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento y por el abogado de la ciudad como correspondiente al Ayuntamiento y en ningún caso a la fundación", han planteado desde la administración local, al tiempo que han considerado que desoír ese informe jurídico por parte de la edil supondría "prevaricar".

El consistorio ha llegado también a plantear la posibilidad de lograr una solución por la vía extrajudicial, acudiendo a un arbitraje o a una mediación, aunque esta ha sido rechazada por el informe del abogado de la ciudad, entre otros motivos, "por ser una cuestión ya resuelta jurídicamente con contundencia".