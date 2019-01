En concreto se le han abierto dos expedientes informativos, uno desde la Conselleria de Sanidad y otro desde la dirección general de Consumo de la Conselleria de Economía, para requerirle diversa documentación. A la primera, la compañía ya le ha enviado todos los papeles solicitados y a la segunda todavía está en plazo, ha explicado el director general de Consumo, Natxo Costa, en declaraciones a Europa Press.

En todo caso, Cecryon todavía no ha empezado su actividad y tampoco hay denuncias por parte de usuarios. "A fecha de hoy no hay fraude al consumidor ni ningún hecho delictivo. A priori, no parece que haya nada más allá de una operación de marketing de la empresa", ha apuntado Costa, quien ha precisado que incluso en su página web, la compañía admite que todavía no dispone de la tecnología necesaria para "descongelar" el cadáver con vida.

Aún así, la Generalitat tendrá a Cecryon "en el radar" para cerciorarse de que no haga "publicidad engañosa" u otra actividad que pueda ser "sancionable", ha avisado Costa, ya que el hecho de que una actividad no esté regulada no significa que tenga que estar necesariamente permitida, ha puntualizado.

Por su parte, desde la compañía, el CEO de Cecryon, Javier Tapia, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que la administración inició el expediente hace aproximadamente dos semanas "a raíz de que se concede alguna entrevista en prensa sobre el proyecto".

"La Generalitat, al no saber exactamente qué estábamos haciendo, se ha interesado por nosotros" y "no hay más que un mero expediente para preguntarnos qué estamos haciendo", ha subrayado, antes de afirmar que este "no tiene ningún recorrido al no haberse iniciado la actividad".

Tapia ha indicado que la administración "decidió visitar" las instalaciones de la firma e informarse sobre la mercantil "sin más consecuencias". "Se requirió documentación" y "se le facilitó", como también "se les abrieron todas las puertas" para comprobar las dependencias que albergarán el centro. "Se acabó la inspección y no tiene más recorrido jurídico", ha asegurado

En esta línea, ha hecho hincapié en que Cecryon, financiada a través de sus socios, no ha comenzado su actividad; no ha "emitido ningún contrato mercantil", aunque hay "clientes interesados"; y no ha "permitido firmar nada que vincule financieramente" a clientes con la empresa. "Estamos intentando formalizar nuestra actividad conforme a la ley", ha asegurado.