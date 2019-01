El grupo socialista en Les Corts impulsará una proposición no de ley que trasladará al resto de formaciones para presentarla conjuntamente en la que se defenderá que no se pueden "poner en cuestión las bases ideológicas del pacto valenciano contra la violencia de género y que se marque la igualdad entre hombres y mujeres como un valor fundamental".

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha encargado al grupo socialista que abra negociaciones

con el resto de grupos para que reafirmen el compromiso del pacto valenciano: "Hay que dejar bien claro que la lucha contra la violencia de género es la gran prioridad de este país y que hay que profundizar las leyes y los pactos que vayan en este sentido, darles mayor contenido y redoblar el esfuerzo colectivo".

Tras mantener una reunión de trabajo con los diputados, ha resaltado la importancia de que "los partidos se manifiesten a favor de redoblar los esfuerzos contra la violencia de género" y de "atacar el argumentario inmoral de aquellos que quieren volver atrás". Ha calificado de "terrible" que "la derecha democrática compre los argumentos de la derecha no democrática en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género", por lo que ha pedido que tanto PP como Cs "no convaliden la indecencia" y apoyen la moción.

"Esto es un debate ideológico entre aquellos que pensamos que la igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión fundamental y que sin esta no puede haber democracia y quienes piensan que hay una superioridad del hombre y potencian la cultura machista", ha explicado. "O hay un combate serio y riguroso donde se profundicen todas las leyes a favor de la igualdad o daremos pasos atrás como quiere la derecha", ha indicado Puig.

Puig ha mostrado su preocupación por la irrupción de la extrema derecha en una institución, en alusión al Parlamento andaluz, y ha indicado que esta "rápidamente muestra sus credenciales y la primera es atacar la lucha contra la violencia de género y consolidar la posición ideológica del machismo".

"No se puede frivolizar como están haciendo las derechas", ha indicado, manifestando su esperanza en que esta cuestión no sirva como arma electoral. "Este es un combate que tenemos que ganar entre todos", ha dicho, y no le gustaría que "se convirtiera en un combate de carácter electoral".