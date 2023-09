Sfera tiene el vestido con estampado étnico de 20 euros que no vas a parar de ver este otoño

La vuelta a la oficina es el momento más agridulce de septiembre. La mayoría decimos adiós a las vacaciones de verano, a los días de dolce far niente tiradas al sol y a la piel bronceada que nos subía el guapo cuando nos vestíamos con el mono blanco de Lidl que se hizo viral. Pero también es el pistoletazo de salida de las fashion weeks internacionales que nos adelantan las tendencias de la próxima temporada y nos recuerdan que ya tenemos a mano las que triunfarán en las calles este otoño-invierno 2023.

El terciopelo, los tejidos metalizados o las botas moteras son algunas de las novedades que deberemos tener en cuenta a la hora de confeccionar el cambio de armario. Tendencias que arrasaron en la MBFW (Mercedes-Benz Fashion Week) pero que convivirán con otras apuestas perennes que ya nos conquistaron en su momento. Hablamos del estilo boho en forma de vestido que destacan por su versatilidad y por su originalidad. Y tenemos la prueba definitiva.

Sfera ha lanzado en su nueva colección un vestido largo, de estampado étnico en blanco y negro y aires boho para conquistar a sus usuarias. Una prenda elegante que se adapta a todo tipo de cuerpos (gracias al corte bajo el pecho) y apuesta por un volante final para destacar el calzado (es el look ideal para llevar con botas cowboy) que puede ser tuya por menos de 20 euros. Aunque, una advertencia, nuestra bola de cristal fashion nos dice que no va a tardar en agotarse.

Este vestido étnico es una prenda perfecta para el otoño. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Vestido largo étnico Descripción: Vestido largo de cuello pico con manga larga y ribete a contrates en el pecho y enmarcando la cintura. Estampado en colores marrones a contraste con el fondo azul. Marca: Sfera Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 19.99 Imagen:

Este vestido es perfecto para la época que estamos a punto de empezar, el otoño, cuando las temperaturas bajan y tenemos que apostar por prendas más calentitas, aunque sin llegar a las colecciones más invernales. Con un corte largo, media manga y escote en pico, encaja con el armario de entretiempo en el que recurrimos a conjuntos que resistan a las variaciones de temperaturas propias de la temporada. También nos gusta por los ribetes que bordean el pecho y la cintura para enmarcarlos, una de las tendencias para este otoño-invierno 2023, y por su estampado étnico versátil y perfecto para combinar con unas sneakers para un look más informal o con unas botas para darle un toque más elegante.

Los colores de la prenda también son un punto a favor para esta época otoñal: su combinación en crudo con el negro siempre son un acierto. Y, si queremos arriesgar, también está disponible en azul marino con estampado en marrones no puede ser más favorecedora.

Cómo llevar los vestidos largos en otoño

No hay temporada en la que el vestido largo no pueda convertirse en el auténtico protagonista de nuestro armario. La comodidad y versatilidad de esta prenda permiten, además, que sea una de las favoritas del entretiempo. Y es que tenemos claro lo que buscamos para la temporada: un look fácil y listo para triunfar. Eso sí, la clave del éxito está en saber llevar los vestidos largos en otoño, es decir, con los accesorios adecuados.

Nos encanta su combinación con los zapatos cerrados que empezamos a ver en esta estación, para no tener que pasar de las sandalias a las botas directamente, pero también, para las más atrevidas con las botas estilo cowboy que, una vez más, regresan a las tendencias de la temporada. Por supuesto, el calzado chunky también es un gran aliado para este estilo, igual que las sneakers para quienes prefieren los conjuntos más sporty.

