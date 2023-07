Mangas 'maxi' y efecto corsé: esta es la camisa blanca más espectacular de las rebajas de Sfera

Es uno de los mandamientos básicos de la moda: todas deberíamos tener una blusa blanca como fondo de armario. Es una de las prendas más versátiles, capaz de apaciguar el estampado más arriesgado o elevar el estilo de unos vaqueros clásicos, asegurando que siempre tendremos a mano esa prenda que salvará cualquier look y del temido “no sé qué ponerme”. Por eso, no hay editora de moda que no haya caído rendida ante una de las prendas más sorprendentes de las rebajas de Sfera: una camisa corsé de popelín, botonadura clásica con cuello inglés y manga corta acabada en volantes maxi para generar una hombrera muy femenina. Una prenda de sólo 16 euros que, sin duda, sube de nivel tu estilo.

Es una combinación de tendencias muy atractiva y favorecedora. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Camisa corsé Descripción: Camisa tipo corsé de popelín en color blanco con cuello inglés y botonadura completa y manga corta acabada en volantes ‘maxi’. Marca: Sfera Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 15.99 Imagen:

Rebajada un 38%, esta camisa blanca reinventa el clásico que no siempre nos apetece llevar para darle un toque moderno y sensual. Gran parte se la debe al cuerpo, tipo corsé, que ciñe la cintura y realza el busto con unas discretas pinzas que encantarán a las chicas con poco pecho, pues añade un volumen natural tan bonito como elegante. Y es que la botonadura completa acabada en cuello inglés no falla con ningún look, bien sea la falda naranja satinada más buscada de las rebajas de Pedro del Hierro o los vaqueros cropped más viejos que tengamos en el armario.

Claro que, el verdadero protagonismo de esta blusa pertenece a la manga corta. Lejos de las propuestas a las que estamos acostumbradas, desde Sfera han elegido unos volantes maxi para acabar la forma de la t-shirt, asemejando unas hombreras o he tersas modernizadas que ayudarán a equilibrar cualquier prenda. Una propuesta arriesgada que puede que en un primer instante no te cuadre con tu estilo, pero que no querrás quitarte cuando todo el mundo te pregunte dónde la has conseguido.

Eso sí, no conviene tardar mucho la decisión de comprarla: ya solo está disponible en la talla S y la M, ¡y no tardará en agotarse! Sobre todo, si tenemos en cuenta que solo cuesta 16 euros, aun pareciendo una camisa de alta costura.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.