Enamoradas de la falda 'midi' más buscada de las rebajas de Pedro del Hierro: naranja, satinada y por 55 euros

Adentrarse en la búsqueda del look perfecto para tu próxima boda de verano es un viaje arduo... si no sabes que hay vestidos de invitada que puedes comprar más baratos en las rebajas (¡y que son tendencia!). Julio es el mes oficial de los descuentos en ropa y la oportunidad que necesitábamos para dar con prendas de diseño a precios módicos y asumibles; y eso es, precisamente, lo que nos hemos propuesto: acercarte el conjunto perfecto, de marca y barato con el que deslumbrar en tu próximo evento. ¡Y vaya si lo hemos encontrado! Hemos fichado la falda midi, satinada y naranja que no tardará en agotarse en el catálogo de Pedro del Hierro porque, si bien su precio real es de 140 euros, ahora está sujeta a un descuento del 60% que logra que te la lleves por 55.

El drapeado de la cintura oculta una sensual abertura delantera que dará movimiento a la falda. Cortefiel

No sabemos si es el color, el satinado o drapeado, pero esta falda de Pedro del Hierro nos parece irresistible y una propuesta indiscutible para cualquier evento de verano. Para empezar, por el corte: esta prenda apuesta por la largura midi, ideal para una boda de día o de noche, religiosa o civil; pero sin renunciar a ese toque sensual que nos empodera, acercando una abertura central bajo la lazada que dará mucho movimiento cuando andemos, pero que podremos ocultar con facilidad. Y es que el drapeado es otro de los ingredientes más interesantes de este modelo, ya que le da movimiento y volumen y ayuda a definir la silueta, estrechando cintura y envolviendo las caderas.

El naranja, ni qué decir tiene, es uno de los colores de la temporada: pura vitamina para realzar el bronceado, aportar jovialidad y recuperar todos los complementos dorados que pensamos que tendríamos que enviar al ostracismo de nuestro armario. Una propuesta llena de vida que hará que allá donde vayamos no pasemos desapercibidas y que los "me encanta tu falda" se repitan a cada paso. Además, ¿no crees que es el momento de tener una prenda de alta costura valorada en 140 euros, pero que hayas comprado al 60%?

Cómo llevar esta falda en tu próxima boda

La tela satinada y el drapeado son los encargados de que esta falda de color vitamina sea la indicada para conseguir el look de invitada perfecta que llevamos buscando todo el verano. Eso sí, para sacarle el partido que se merece, hay que buscar un top que esté a la altura, y a nosotras no puede gustarnos más el que han elegido desde la propia firma, Pedro del Hierro, para conseguir un conjunto que no pasará desapercibido. Y es que han apostado todo al naranja para crear un efecto vestido muy elegante, llamativo u juvenil que, una vez pasado el evento, podremos despiezar para sacar partido por separado tantas veces como queramos y con tantas prendas como deseemos, pues, esta falda satinada con t-shirt y Converse nos parece la combinación definitiva para las fiestas de tu barrio.

El detalle del aro cubierto en el escote es el punto fuerte de este 'top'. Cortefiel

