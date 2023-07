No hay plan de verano que se resista a esta falda 'hippy' que ya hemos fichado en las rebajas de Slowlove

Si hay algo que nos han demostrado las rebajas de verano es que esta temporada es la de las faldas midi. Versátiles, cómodas y fresquitas, estas prendas que llevan años llamando a nuestra puerta se han alzado como las indiscutibles favoritas y fichar las más bonitas, como ya hicimos con la de estilazo boho de las rebajas de Cortefiel, es fundamental para incluirlas en nuestro armario al mejor precio posible. Algo que deberíais hacer con esta falda de Slowlove, estampada con el patchwork más pijipy y de colores anaranjados, que nos ha enamorado por lo bonito de su corte y por su rebaja del 42%: ¡solo cuesta 35 euros en Cortefiel!

La caída es un fluida, dibujando la figura pero sin pegarse a las curvas. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Falda midi estampada Descripción: Falda midi estampada con combinación de estampados en contraste en naranjas y amarillos. La cinturilla tiene cremallera invisible. Marca: Slowlove Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 34.99 Imagen:

Perteneciente a la firma de las periodistas Isabel Jiménez y Sara Carbonero, quien más de una vez posa con prendas de sus colecciones, como ocurrió hace poco con la camisa bordada y multiposición más bonita del verano, esta falda respira ese aire boho que tanto nos gusta. Para empezar, por los colores anaranjados que tanto nos recuerdan a esta moda country pero muy étnica y que tan bien combina con el verano. Tonalidades que consigue con una apuesta estampada tipo patchwork para apostar por diferentes formas geométricas y flores, generando un mix que cautiva y que, desde luego, ¡invita a apostar por esta prenda!

Lejos de la seriedad que ya hemos obtenido si hemos conseguido la falda naranja más buscada de las rebajas de Pedro del Hierro, también a la venta en Cortefiel, esta tiene un espíritu hippy que la hace más versátil. Es ideal para una noche de playa o para un look de oficina, por lo que apostar por ella es hacerlo también por una prenda perfecta para el capsule wardrobe en el que nunca nos faltan combinaciones para derrochar estilo.

Respecto al tejido que han utilizado para este diseño, cabe destacar que es de un poliéster muy fluido que se adapta a la figura para resaltar las curvas de una forma elegante y discreta. Una ventaja para las que no quieren planchar, pero que, también tiene sus contras: es importante no lavarla a más de 30 grados si no queremos que pierda el vuelo tan delicado del que goza. La cremallera, trasera e invisible para no romper la estética.

Tiene ajustes laterales de nido de abeja para adaptarse a la silueta. Cortefiel

