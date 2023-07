El mono corto de Lidl que estiliza la figura solo cuesta 7 euros y deberías comprarlo antes de que se agote

Si hablamos de las prendas estrellas del verano, los monos se llevan todo el protagonismo. Son cómodos, fresquitos y estilosos y, por ello, se convierten en indispensables en nuestro armario estival. Así que, con este contexto, no nos extraña que la propuesta mágica de Lidl esté causando sensación en España... ¡y no solo porque apenas cueste 8 euros! La relacionamos con la magia por su capacidad para estilizar la figura y disimular tripita sin causar ninguna incomodidad y en cuestión de segundos. Con estas características, no cabe duda de que el mono corto con cinturilla elástica sea, ahora mismo, uno de los productos que está arrasando en su catálogo.

Este mono de lino cuesta menos de 8 euros. Lidl

Si hace unas semanas el marketplace nos sorprendía con un bañador con efecto "dos tallas menos" por menos de 11 euros, ahora vuelve a la carga con una prenda que se lo está poniendo muy difícil a la competencia. De hecho, algunas tallas ya no están disponibles en su catálogo. El furor por esta prenda viene por su precio y comodidad, ya que su cinturilla elástica permite adaptarse a cada cuerpo. La parte superior del conjunto está formada por una doble capa, una pegada al tronco y otra que queda fluida, que es la encargada de hacernos disimular tripita en cuestión de segundos. Bajo ella, se remata con un pantalón corto ancho. Los tirantes son finos y, además, ajustables para que podamos lucirlos como más cómodas nos sintamos.

También ha contribuido a ese éxito el hecho de que esté confeccionada en lino y viscosa, dos materiales ligeros y frescos para un verano marcado por las altas temperaturas. Con todo ello, se consigue un diseño de estilo ibicenco, un must para el verano, con la única diferencia que no tenemos que invertir demasiado dinero para poder contar con una de estas prendas en nuestro armario.

Cómo se debe lavar el lino

Aunque el lino es uno de los tejidos estivales por excelencia, no todo el mundo apuesta por él y, por tanto, renuncia a su frescura y comodidad, por los cuidados que hay que tener con él a la hora de lavarlo. Al tratarse de un material que puede encogerse y que se arruga con facilidad, hay que extremar los cuidados. Pero ya te advertimos que merece la pena contar con prendas de lino en nuestro armario. Hasta ahora, lo más habitual era aconsejar lavar este material a mano, puesto que las fibras naturales con las que está fabricado podían dañarse en la lavadora. Sin embargo, solo hay que prestar atención para evitar sustos.

Para empezar, se deben lavar las prendas de lino por separado, es decir, no es recomendable mezclarlas con otros tejidos, lo que evitará que se formen arrugas. Por supuesto, debemos escoger un ciclo de agua fría, generalmente unos 30 grados, aunque, en el caso del mono superventas de Lidl, la etiqueta indica que puede llegar a lavarse a 40. También es imprescindible contar con un buen jabón líquido que elimine las manchas y escoger un programa suave que incluya un tiempo de remojo y un lavado rápido para evitar que las prendas encojan. El de delicados siempre es una buena opción. Por último, en cuanto termine el ciclo de limpieza, se debe tender inmediatamente para evitar las arrugas.

También es desaconsejable el uso de la secadora, puesto que con ella podemos arrugar y encoger las prendas de lino. Como es casi inevitable que tengamos que pasar por la plancha antes de usarlo, hay ciertos consejos que pueden ayudarnos a conseguir los mejores resultados, como plancharlas cuando todavía estén un poco húmedas. Por supuesto, hay que plancharlas del revés y ayudarse de un paño limpio entre la prenda y la plancha para evitar el contacto directo con el calor.

