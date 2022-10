Una falda midi 'low cost' para cada ocasión

La falda midi es una de esas tendencias que lleva unos meses llamando a nuestras puertas. Aunque, en realidad, nunca ha dejado de serlo. El largo de estas faldas las convierten en el básico perfecto para prácticamente cualquier ocasión.

No hemos dejado de verlas este verano, en el 'street style' y en los armarios de nuestras 'celebrities' favoritas. Pero la falda midi es una de esas prendas del verano que todavía no deberíamos guardar en el altillo. Las hemos combinado con sandalias y tacones ligeros. Ahora, con el frío en nuestra puerta, las botas con tacón y las zapatillas serán nuestras mejores aliadas.

Hemos recopilado algunas de nuestras faldas midi favoritas, todas de tiendas 'low cost', para que puedas incluir uno de estos básicos en tus looks de otoño.

Para una noche de fiesta

Este tipo de prenda tiene el largo perfecto para crear un elegante look de fiesta. Y más aún si se combina con unos tacones, ya sean altos o bajitos. Esta falda satinada de Mango es perfecta para una noche de diversión, una opción más cómoda que una minifalda con la que no andarás ni bailarás del todo tranquila. Con un top negro y nos tacones, tendrás el look 'total black' perfecto. (PVP. 29,99 €. Ref. 37037881-MIA2-LM)

Falda midi satinada MANGO

Si estás cansada del negro y quieres darle un toque diferente a tu 'outfit', los tonos metalizados son tu apuesta más segura. Esta prenda, de Pull & Bear, es sexy y llamativa, pero mantienen la sencillez y elegancia de una falda satinada. Si las combinas con unas botas altas negras tendrás la combinación perfecta para una noche otoñal. (PVP. 22,99 €. Ref. 8399428)

Falda satinada Pull & Bear

Para ir a trabajar

Lo mejor de este tipo de largo es que sirve para todo. Da igual si vas a tomar unas copas, a trabajar o a la universidad. Una falda midi te salvará cualquier look. Una opción muy original es esta falda vaquera con abertura en la parte delantera, una forma de darle una vuelta de tuerca a los típicos vaqueros. Esta en concreto es de Mango y tiene un precio de 25,99 € (Ref. 37050146-ANAIS-LM)

Falda midi vaquera MANGO

Las opciones con un estampado también serán un gran aliado este otoño. Esta falda de satén arrugado, con un precioso estampado floral, es de H&M y, ahora mismo, está rebajada a 10,99 euros. (Ref. 0990375003)

Falda satén estampada H&M

Para un paseo por la ciudad

Nunca es tarde para unirse a las tendencias. Esta falda cargo de color negro y corte midi de Stradivarius es la opción perfecta si quieres seguir una de las modas más divertidas de estos últimos meses. Es tan cómoda que estarás deseando ponértela para una tarde de recados o un paseo por la ciudad. (PVP. 25,99 €. Ref. 08409111-I2022)

Falda midi cargo Stradivarius

Para una ceremonia

Si tienes un evento próximamente, estás harta de los vestidos y buscas una prenda que te puedas poner más de una vez, la falda midi será tu salvación. Con una blusa elegante y unos tacones, puede formar un precioso look de invitada para el que no te dejes un riñón. Puedes optar por estampados geométricos como el de esta falda, disponible en Mango y rebajada a 19,99 euros (Ref. 37052884-HARPER-LM)

Falda midi estampada MANGO

Las faldas plisadas son otra de las opciones para este tipo de ocasiones, una prenda muy en tendencia esta temporada. Si es de un color brillante y tiene algún detalle especial, creará un estilismo que no dejará a nadie indiferente. Un buen ejemplo es esta falda plisada irregular de Zara, en un color azul acero. (PVP. 25,95 €. Ref. 8372/305)

Falda plisada Zara

