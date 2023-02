El traje de novia que Tamara Falcó ha mostrado en 'El Hormiguero'

A principios de año, parecía que la noticia de la reconciliación de Tamara Falcó con Íñigo Onieva iba a ser el bombazo del 2023. Sin embargo, la marquesa nos ha sorprendido con el anuncio de su boda, manteniendo la fecha que habían apuntado justo antes de que saltara el escándalo de la infidelidad de su prometido. Aunque hay muchas teorías sobre los motivos de este apresurado enlace, la hija de Isabel Preysler hace caso omiso a los rumores y acudió anoche a su sección habitual de El Hormiguero.

Allí Falcó comenzó a desmentir muchas cosas que se decían sobre ella, como su supuesto embarazo, si vendía El Rincón o si iba a desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Como siempre, la marquesa llevó un look impecable y, aunque esta vez no era de su marca TFP by Tamara Falcó, nos sorprendió con un traje de una firma 'low cost'.

Se trata de una de las nuevas incorporaciones al catálogo de Zara, un conjunto de americana y pantalones en color crudo ideal para las novias menos tradicionales que prefieren llevar algo más cómodo que un vestido, pero no quieren renunciar a un estilismo delicado, femenino y muy bonito.

A menudo, se asume que las mujeres deben casarse con un vestido de novia típico, pero cada vez más las que están optando por un look diferente y eligen un traje, ya no solo por aportar algo de frescura, sino por ser bastante más económico (y más si lo eliges en tiendas 'low cost' como las de Inditex).

Tamara Falcó con un traje crudo en 'El Hormiguero' @tamara_falco/INSTAGRAM

La marquesa de Griñón apareció en el plató con una americana larga y ajustada con las hombreras marcadas y unos pantalones de tiro alto, rectos y de estilo minimalista, ambos en color crudo que, además de ser ideales para una boda, son un perfecto fondo de armario para cualquier ocasión.

Las dos prendas de Tamara están actualmente disponibles tanto en tienda como en la página web de Zara. La blazer lo encontramos a un precio de 59,95 euros (3046/562), mientras que el pantalón lo podemos comprar por 49,95 euros (2239/707). Es decir, por menos de 110 € tendríamos nuestro traje de boda listo para pasar por el altar.

Traje crudo de Zara Cortesía

Para completar el resto de su 'outfit', Tamara ha confesado a través de Instagram todo lo que llevaba, como una camiseta de tirantes en color beige de Intimissimi de 16 euros, unos zapatos de salón con plataforma y pulsera en el tobillo a tono de Lola Cruz Shoes rebajado a 140 euros y varias piezas de joyería de Tous, como una medalla de la Virgen María de la colaboración de la marquesa con la firma catalana y varios anillos con distintas piedras.

