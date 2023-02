Georgina Rodríguez y la firma deportiva que no deja de llevar en sus looks de Arabia Saudí

Ya sea en España o en Arabia Saudí, Georgina Rodríguez es una de las mujeres que más llama la atención por su vestimenta. A sus recién cumplidos 29 años de edad, la modelo se atreve con looks muy innovadores con un toque sensual y es que solo ella sabe lucirlos con tanto 'glamour' (con permiso de las Kardashian).

El 2023 ha empezado muy distinto para la empresaria, pues no le ha quedado más remedio que mudarse a Arabia Saudita junto a su familia, a raíz del fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al-Nassr. Allí la pareja está rehaciendo su vida junto a sus hijos, y no hay duda de que están felices. Por supuesto, todos ellos han tenido que adaptarse a la cultura de este país musulmán y, en cuestión de vestimenta, especialmente Georgina ha tenido que conocer las normas estrictas que hay para las mujeres.

La modelo sorprendió en su primera 'red carpet' de Arabia Saudí luciendo un vestido muy sexy, con toque aterciopelado, pero para el que añadió un hiyab transparente que le cubría su cabeza y sus hombros. No obstante, Georgina volvió a coronarse como una de las más sexis de la alfombra roja, aunque, ojo, tendrá que tener cuidado para cumplir con el 'dress code' de este país si no quiere enfrentarse a distintas multas.

Más allá de las fiestas y de los eventos, Georgina también sabe cómo vestir para su día a día, y no abandona su estilo explosivo incluso para crear looks de estar por casa. En su guardarropa encontramos desde piezas de lujo (valoradas en miles y miles de euros) hasta otras de estilo deportivo que cualquier mujer nos pondríamos para ir cómodas y naturales. Y es que, tal y como la propia modelo quería hacer ver en su documental de Netflix, Soy Georgina, viene de un origen humilde y le gusta no olvidarlo.

Por todo ello, la empresaria luce con orgullo looks en clave deportiva que, además, están adquiriendo más protagonismo en su armario a raíz de su llegada a Arabia Saudita. Por esta razón, hay una marca que Georgina parece que no deja de llevar en sus 'outfits' del día a día en Riad, y que ya han lucido otras 'celebs' como Hailey Bieber o Kendall Jenner.

Hablamos de Alo Yoga, una marca que en 2020 era totalmente desconocida pero que no tardaría en conquistar a famosas de todo el mundo. La firma tiene su origen en Los Ángeles y está especializada en prendas de deporte como leggings, tops deportivos o mallas. Tal y como se definen desde la propia casa, es una marca de yoga que cuenta con "la tecnología más avanzada del mundo"; y es que bien sabemos que para las que hacemos deporte es fundamental contar con prendas transpirables, cómodas y duraderas.

Desde su nacimiento hasta hoy, Alo Yoga ha evolucionado y ya es considerada como algo más que una marca de ropa deportiva, pues ha conseguido meterse en el 'street style' y convertirse en referencia de la estética 'athleisure'. Y por todos estos motivos, por supuesto, esta firma ha conquistado a la mismísima Georgina Rodríguez.

Desde su mudanza a Riad, la modelo y empresaria ha llevado tres looks firmados por Alo Yoga. El primero de ellos fue para su primer traslado, tal y como la propia Georgina publicó en Instagram. En la imagen la vemos sentada en su jet privado luciendo un abrigo de pelo, un gorro de lana blanco, así como un mono negro deportivo ajustado de la firma: "No sin mi Alo Yoga", añadía a la publicación.

Para mostrar su segundo estilismo firmado por la marca estadounidense, Georgina eligió un 'total look' blanco formado por una chaqueta impermeable X, así como unos shorts a juego y una gorra en color negro.

El tercer estilismo que Georgina mostró fue un top deportivo negro al que añadió unos manguitos a tono y un 'bucket hat' de la marca.

El último look 'sporty-sexy' de Georgina

Y, por último, Georgina ha llevado un conjunto en color berenjena formado por un top deportivo, unos leggings y, sobre los mismos, ha llevado una falda de tablas deportiva (que recuerda a las clásicas del tenis). Para darle un toque 'sporty' extra al 'outfit', Gio ha peinado su melena con trenzas de raíz.

Los precios de las prendas oscilan entre lo 90 y 150 euros, aunque otras prendas como los abrigos rondan los 280 euros.

GALERÍA | Los looks más explosivos de Georgina R.

