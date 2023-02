Los mocasines con calcetines, una de las tendencias más populares de este año, han vuelto para recordarnos que, en el sector de la moda, es un error pensar que nunca vamos a llevar una prenda, porque es más que probable que esta termine convirtiéndose en una de las más veneradas de nuestro armario. Ha ocurrido con este calzado, pero también con el color blanco, una tonalidad trendy para calzar nuestros pies esta temporada. Si cuando vistes los primeros modelos de este tono en los escaparates (¡o incluso antes en la pasarela!) pensaste que jamás llevarías un zapato blanco y ahora este es tu favorito, tranquila, a todas nos ha pasado.

En sneakers no nos costó dar el paso a este color tan claro. Su combinación con jeans o con propuestas más desenfadadas nos lo pusieron muy fácil. Sin embargo, con el resto del calzado no lo vimos tan claro... ¡al principio! Ahora, hasta nuestras botas son de este color, algo que nos encanta. Esta tendencia que nos devuelve a los 2000 se ha materializado en diseños lisos y en propuestas arriesgadas especialmente pensadas para llevarse todo el protagonismo del look.

La suela track, el estilo cowboy y, también, lo diseños más sencillos si no nos atrevemos con los más arriesgados son los aliados para lucir este color que sabemos que, al principio, rechazarás para el calzado, pero que terminarás sucumbiendo a sus encantos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque con los modelos que hemos seleccionado bajo estas líneas... ¡es imposible resistirse!

Cinco botas blancas que son tendencia

De caña baja y charol. Los botines de charol blanco son, sin duda, una de las apuestas más firmes de la temporada: ese toque setentero combina de maravilla con faldas mini y estampados new age, aunque también es perfecto para animar unos vaqueros rectos. La propuesta de Bershka, de tacón y ajustada, nos encanta: fácil de poner y con una altura de 7,5 centímetros que nos pueden acompañar sin molestias durante la jornada.

La altura del tacón del botín es de 7,5 centímetros. Bershka

Datos estructurados producto Nombre: Botines de tacón ajustados Descripción: Botines de tacón ajustados con una altura de 7,5 centímetros y confeccionados en material elástico, aunque el cierre es con cremallera. Está disponible de los números 35 al 41. Marca: Bershka Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 32.99 Imagen:

Una propuesta todoterreno. Más comodidad ofrecen las tipo après-ski que se han adueñado del street style en los últimos meses: planas y todoterreno para ir a cualquier parte cumpliendo con los preceptos estilísticos. A nosotras nos han encantado las botas con plataforma de Inside, a la venta en Springfield, con cordones y mucho track, por su toque juvenil.

Estas botas de moda casual tiene estilo montaña. Springfield

Datos estructurados producto Nombre: Bota Plataforma Moda Casual Descripción: Botín casual tipo montaña efecto piel con cierre de cordones y logo de Inside bordado en la lengüeta. La suela tiene plataforma. Marca: Inside Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 16.19 Imagen:

La caña (¡muy!) alta, siempre. No podían faltar en un listado completo de botas blancas unas altas, de tacón y piel, como las de Aldo en El Corte Inglés. En punta, al puro estilo cow boy boots, son una apuesta segura a la que sacar partido en invierno y primavera con cualquier combinación que nos venga a la cabeza, desde un traje de chaqueta a unos vaqueros clásicos con jersey jacquard.

El tacón de estas botas es en bloque. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Botas de mujer de piel en color blanco con punta afilada Descripción: Botas blancas de caña alta y estilo tipo ‘cow boy’ con acabado en punta y un tacón de 8,9 centímetros. Se cierran con cremallera lateral y están fabricadas de piel sintética. Marca: Aldo Rating: 4.2 Autor del rating: 20deCompras Precio: 249.95 Imagen:

¡También para los días de lluvia! Descartar el blanco por su necesidad de limpieza más exhaustiva no es una opción ni en los días de tormenta y menos si encontramos modelos tan espectaculares como las botas de agua de Lemon Jelly. Este calzado, con una suela track transparente combina varias tendencias en una sola propuesta y, además, nos ofrece la practicidad de un calzado adecuado para poder saltar en los charcos.

La suela 'track' transparente de este modelo es irresistible. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Botas de agua de Lemon Jelly Descripción: Botas de agua de mujer en blanco, planas, tipo chelsea con suela track transparente. Ajuste ancho para mayor comodidad, diseño elástico y veganas. Marca: Lemon Jelly Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 59.95 Imagen:

Las cowboy que no falten. Relegadas durante mucho tiempo al cajón del olvido, las botas vaqueras han sabido reconquistar el trono y el corazón de las preceptoras de moda. Por eso, no deben faltar en ningún zapatero, sobre todo si tienen el rollo de botas Gang New Raptor de Ulanka con detalles en negro.

Este modelo también incluye detalles en negro. Ulanka

Datos estructurados producto Nombre: Ulanka Gang New Raptor - Botas cowboy Descripción: Botas cowboy fabricado en piel sintética, con cierre con tiradores y un tacón de 5 centímetros. Destaca por los detalles negros estilo ‘boho’. Marca: Ulanka Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 59.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Ulanka y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.