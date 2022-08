Reconcíliate con el satén: el truco definitivo (de 20 euros) para que los vestidos no marquen más de lo que quieres

Encontrar el vestido perfecto para acudir a un evento no es una misión sencilla. Si no llevamos ninguna idea previa, aún podemos tener suerte; pero si hemos confeccionado el modelo de nuestros sueños en el ideario, ¡llevarlo a la realidad va a ser muy difícil! Dar con el color exacto, el corte, los detalles, encontrar unos tacones que podamos lucir sin perder los pies, que entre dentro del presupuesto... Sabes de lo que hablamos, ¿verdad? Al final, sin más remedio (¡a no ser que seamos amigos de algún habilidoso en lo que a diseño y costura se refiere!), nos toca buscar entre las tendencias de la temporada hasta dar con el elegido.

¡Perfecto! Nos encanta, nos queda fenomenal, no requiere de sujetadores imposibles, pero, debido al tejido, se pega más de la cuenta, desvelando hasta el último detalle de nuestra ropa interior. ¿Soluciones disponibles? ¡Siempre! Nosotras, desde 20deCompras, tenemos claro el remedio infalible para que el satén o el punto dejen de marcar lo que no deben: confiar en el body nude más vendido de Amazon para que las telas no revelen más de lo que deseemos.

Esta combinación evita que las telas dejen marcas indeseadas. Amazon

Este modelo, disponible en beige y en negro, además de evitar que los vestidos veraniegos se adhieran a la piel o creen marcas indeseadas, ayuda a esculpir la figura, desde el estómago hasta la espalda. Es cómoda, para que podamos llevarla bajo cualquier vestido, transpirable y ofrece libertad de movimiento. Además, se puede lavar en la lavadora, por lo que puedes tenerla siempre lista para volverla a usar de nuevo.

Más combinaciones en Women'Secret

Además del modelo que hemos destacado del catálogo de Amazon, en 20deCompras nos encanta ofrecerte las máximas opciones posibles para que encuentres la que mejor se adapta a ti para que, ante todo, prime la comodidad. En el catálogo de Women’Secret hemos encontrado varias propuestas, y no solo vestidos. También hay combinaciones de camisetas, faldas, pantalones y bodies para que lleves la ropa que lleves, siempre te quede perfecta, sin pegarse al cuerpo y sin crear marcas innecesarias. ¿Nuestra favorita? La combinación corta de la marca Women’Secret, disponible en tres colores y por menos de 20 euros. Este modelo está diseñado sin costuras y permite un ajuste perfecto gracias a los tirantes regulables de su espalda.

Esta combinación está disponible en tres colores. Women'Secret

