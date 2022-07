10 vestidos de invitada de las rebajas de verano 2022 con los que irás ideal a cualquier evento

La temporada de bodas está en plena efervescencia. Ya lo estamos viendo con las 'influencers' (sin ir más lejos, Teresa Andrés se casa este mismo viernes) y si tienes amigos en edades casaderas, seguramente también hayas tenido que asistir a alguna.

Las bodas son sinónimo de alegría diversión y fiesta, pero además, están acompañadas de un desfile de vestidos llamativos y espectaculares, con los que nos sentimos bien y guapas. Sin embargo, la única pega que podemos poner es el precio.

Porque seamos honestos, a una boda no vamos a llevar el vestido que utilizamos para ir a cenar frente al mar en el paseo marítimo, por muy bonito que sea, y tenemos que hacer un desembolso aún más grande de lo que teníamos pensado. Porque no, las bodas no son baratas...

Por suerte, hemos entrado en temporada de rebajas y eso significa que podemos ahorrar dinero a la hora de hacernos con nuestro look de invitada. Hemos seleccionado 10 vestidos de rebajas para ser la invitada perfecta (y sin que sufra el monedero).

1. Mini vestido para una boda de día

Vestido corto con volante ZARA

Tal y como marca el protocolo, los vestidos largos están reservados para la noche o para la familia, así que si tenemos una boda de día lo mejor es ir a por un vestido corto o de cóctel. Las tendencias nos han devuelto los mini vestidos y este tipo de prendas serán perfectas para la ocasión. En la imagen vemos uno ideal de Zara, en color azul y palabra de honor, rebajado de 29,95 € a 17,99 €.

2. Flores elegantes

Vestido con estampado floral y volantes MANGO

Otra de las tendencias de esta temporada son las flores y además, son un motivo ideal para incluirlo en nuestro vestido de invitada. Uno de los más bonitos que hemos encontrado es este de Mango, de evasé, diseño largo, con volantes, escote halter y espalda descubierta que favorecerá a todo el mundo. ¿Lo mejor? Su precio. Está rebajado de 69,99 € a 39,99 €.

3. Psicodélico y satinado: el mejor combo

Vestido largo satinado BERSHKA

#Si queremos un diseño más moderno, podemos lanzarnos a por estampados más atrevidos, como el psicodélico. Buscando por la sección de rebajas de Bershka, nuestros ojos han ido a parar a este vestido en tonos rosas y amarillos, con 'cut-out', espalda descubierta y una abertura en la pierna que lo hacen romántico y sexy al mismo tiempo. Ha pasado de 29,99 € a 15,99 €.

4. Asimétrico

Vestido corto drapeado ADOLFO DOMÍNGUEZ

Begoña Gómez ya nos lo advirtió: los vestidos asimétricos serán el 'outfit' definitivo si quieres ser la invitada perfecta. Son sofisticados, modernos y elegantes, por lo que es imposible fallar con ellos. Este de Adolfo Domínguez nos tiene enamoradas: cóctel, amarillo, con drapeado en un costado y ajustado a la cintura. Un look de 10 que ha pasado de costar 299 € a 99€.

5. Plisado con el bajo asimétrico

Vestido largo plisado MASSIMO DUTTI

Los vestidos plisados aportan elegancia y movimiento, por lo que son ideales si buscas algo diferente, pero no demasiado extravagante. Si estás buscando algo de este estilo, en Massimo Dutti hemos encontrado uno que seguro que te encanta, ya que tiene el bajo asimétrico, escote de pico y tiene ese tono de azul que resalta la mirada. Está rebajado de 129 € a 89,95 €.

6. Con capa

Vestido con detalle drapeado MANGO

Si eres atrevida, los vestidos con capa son para ti. Este tipo de prendas potencian los hombros y crean la ilusión de "cintura de avispa", por lo que son ideales para cualquier tipo de cuerpo. Por increíble que parezca, Mango ha incluido uno de estos diseños en sus rebajas, con una capa drapeada en color mostaza y un vestido recto que será la envidia de todas las demás invitadas. Ha pasado de costar 79,99 € a 49,99 €.

7. Mangas abullonadas y escote corazón

Vestido con mangas abullonadas y escote corazón de Simorra EL CORTE INGLÉS

Muchas veces podemos reinventar los clásicos para darles un aspecto más moderno y apetecible, como ha hecho Simorra. La marca ha diseñado el vestido de invitada definitivo, hecho en tafeta, de tubo, con una abertura en la pierna, escote corazón y manga abullonada. Además, su largo midi lo hacen ideal para cualquier boda. Lo podemos encontrar en El Corte Inglés rebajado de 348 € a 168 €.

8. De cuello halter

Vestido halter jaquard SFERA

La elegancia y sofisticación se encuentran en este vestido halter de Sfera que nos ha robado el corazón. Para empezar, su color naranja potencia el bronceado que hemos cogido durante las vacaciones o en estos últimos días de calor. Además, su largo midi, el lazo a la cintura y el escote halter favorecen a la figura. Está rebajado de 49,99 € a 39,99 €.

9. ¿Vestido de diosa griega? Sí

Vestido cóctel en gasa ADOLFO DOMÍNGUEZ

Si no crees en el amor a primera vista, este vestido te va a hacer devota. El espectacular diseño de Adolfo Domínguez de escote asimétrico, con drapeado en la manga, ajustado con un cordel a la cintura y de gasa podría llevarlo perfectamente la mismísima diosa Artemisa. Y si todo esto fuera poco, está rebajado de 369 € a 149 €.

10. Vestido lencero

Vestido lencero con frunce ZARA

No podíamos terminar esta selección sin incluir un vestido lencero, la última tendencia en vestidos de invitada gracias a mujeres como Victoria Beckham o su tocaya, Victoria Federica. Este de Zara es un poco diferente del clásico lencero, ya que tiene un escote corazón conseguido por unos frunces que sentará de fábula a aquellas mujeres que tengan un poquito más de pecho. Está rebajado de 25,95 € a 15,99 €.