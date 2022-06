Olvídate de las bailarinas: el truco de siete euros que ponen en práctica las que acaban las bodas en tacones

Que levante la mano quien aún no haya tenido algún evento BBC (bodas, bautizos y comuniones) a estas alturas. ¿Nadie en la sala? El final de la primavera y las primeras semanas del verano son, por antonomasia, la época de estas celebraciones que nos llenan de gozo, pero también de problemas. Y no solo en lo que al dinero se refiere (¿cuánto teníamos que dar de regalo, por favor?), hay que dar con el look perfecto, el maquillaje, perfecto, el peinado perfecto… y, sí, las sandalias que nos permitan ir elegantes a la par que cómodas. Te suena a broma, ¿verdad? Pues no solo es posible, nosotras tenemos un truco para que todas, sean de la altura o forma que sean, duelan un poco menos.

Después de mucho buscar, hemos dado con una solución económica y efectiva que ya ha convencido a numerosos usuarios de Amazon. Un invento de menos de 10 euros que puede ayudarnos a llegar a casa con los tacones en los pies (en vez de en las manos) o, al menos, a lucirlos en el baile y no solo en la ceremonia. ¿Quieres descubrir de qué se trata y qué dicen de él los que ya lo han probado? Te advertimos que, una vez descubras de qué se trata y veas lo fácil que es, ¡no vas a dejar de comprarte los tacones más altos de la tienda porque ya no te van a doler!

Las almohadillas para la base de tacones y sandalias. Amazon

Fabricadas de gel y con efecto antideslizante, estas almohadillas para zapatos (¡vienen tres pares!) son todo lo que necesitas para aguantar más tiempo con ellos, y es que gracias a su diseño que representa la forma del antepié, evitan que esta zona se resienta y nos duela. ¿Por qué? Porque reducen el impacto, evitan las rozaduras y protegen el metatarso.

Son fáciles, además, de pegar a la suela interior y se pueden reutilizar, por lo que no nos extraña que ya cuenten con más de 1.000 valoraciones en Amazon que le hayan valido las cuatro estrellas doradas. "Se adhiere muy bien al zapato y valen con cualquier estilo de tacón", "una buena opción para descansar el pie" o "los he usado varias veces y siguen intactos" son algunas de las mejores valoraciones; aunque, todo sea dicho, no convencen a todos, si bien es cierto que en menor medida. "No digo que sea un mal producto, el material es bueno, blandito y se adhieren bien al zapato, pero en mi caso, quizás por mis pies, poner las plantillas no me ha supuesto una mejora, me resultan incómodas, pero creo que como me resultarían cualquier plantilla de este tipo", asegura una usuaria.

Y tú, ¿te animas a probar estas almohadillas de gel y decirnos qué te parecen? Si te sirven para bailar toda la noche, ¡nos conformamos con que compartas el secreto!

