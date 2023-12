Estas son las prendas más vendidas de Mango que queremos comprar en rebajas

Con un gasto medio estimado de 300 euros por persona en España, el período de rebajas es el momento preferido de todas y cada una de nosotras para hacernos con aquellas prendas que en temporada se escapan del presupuesto. También es la ocasión para hacerte con básicos sin gastar demasiado dinero y atreverte con tendencias sin emplear más recursos económicos de los necesarios en caso de que no nos acaben de convencer.

Para conseguir todos esos caprichos o necesidades de la temporada antes de que se agoten, lo mejor es preparar una lista de deseos con tiempo y qué mejor que ficharlos entre los 'best seller' de nuestras tiendas favoritas, como por ejemplo Mango. Ya tenemos el top cinco de prendas que no queremos dejar pasar, ¿quieres saber cuáles son?

El top cinco de prendas de Mango que ya hemos fichado para rebajas

La primera posición de este ranking no podía ser para otra prenda que no fuera este abrigo largo masculino en camel con un 50% de lana en su composición. Su silueta desestructurada y amplia, sus bolsillos delanteros y sus seis botones lo hacen el perfecto compañero de tus días más frenéticos. Combina igual de bien con un look formal de oficina que con tus conjuntos deportivos para ir al gimnasio, ya que cubre más allá de la rodilla y solo dejará a la vista tus zapatillas en tendencia. (Precio: 119 €. Ref. 67020446-PICAROL-LM).

Si hablamos de básicos y de líderes de venta, un LBD envolvente no puede faltar. En Mango lo saben y por ello este diseño mini de manga larga y escote V se ha colado en sus 'best seller' así como en nuestro top cinco de prendas que no dejaremos escapar en rebajas. Es sencillo, pero su hebilla plateada en la cadera le otorga un punto de distinción que combinará genial con botas metalizadas o stilettos futuristas. (Precio: 59,99 €. Ref. 67010468-FLORANCE-LM).

Invertir en calzado durante las rebajas es un acierto, sobre todo si encuentras unos botines negros de tacón prudente como estos. Su puntera ligeramente afilada, estilo 'cowboy', juega con el minimalismo del diseño para que puedas combinarlos con vaqueros amplios o vestidos sin distinción. (Precio: 59,99 €. Ref. 57025978-LALY-LM).

¿Te gusta ir a por algo diferente, pero lo tuyo es pasar desapercibida? Entre la lista de 'best seller' de Mango se ha colado este jersey de ochos que combina el blanco con ribetes negros y varios tipos de punto, con cuello alto rizado para que salgas de las prendas lisas y apuestes por la textura. Confeccionado en acrílico, es de esas piezas que no pica nada sobre la piel. (Precio: 39,99 €. Ref. 67010485-SHADOW-LM).

Y por último, pero no por ello menos llamativo ni importante, una prenda que hemos rescatado de los éxitos en venta de Mango son estos pantalones efecto piel ligeramente acampanados. De tiro alto y sin bolsillos, presentan un verde oscuro manchado que resalta aún más gracias al grabado efecto cocodrilo sobre la polipiel.

Este motivo en relieve combina diferentes patrones y presenta una costura al centro de la pernera que estiliza a tope la silueta. Son sin duda una prenda en la que invertir para revalorizar todo tu armario, solo hay que ver lo bien que sienta en la web a la modelo con un jersey amplio o imaginar cómo podrías lucirlo tú con un top más formal y tacón sensato en negro. Son un 'must' que deberás atrapar con descuento. (Precio: 39,99 €. Ref. 67070455-CASSIE-LM).

