Estas son las prendas de menos de 40 euros que encantarán a tu amiga invisible

Si en tu grupo de amigas o en tu empresa celebráis el amigo invisible es posible que más de un año hayas entrado en pánico al ver que te ha tocado el nombre de la más 'fashionista'. ¿Cómo sorprenderla con un presupuesto limitado?

Lo primero que debes hacer es buscar en esas tiendas de moda asequible en las que, seguro, ya compra. Lo segundo, mantenerte dentro de prendas sencillas que funcionen con el resto de su vestidor y que respeten su estilo. Y lo tercero, pero no menos importante, incluir ticket regalo por su tu 'amiga invisible' es de ese 40% de la población de España que le gusta cambiar sus presentes por algo elegido por sí misma.

Con todo esto localizado, echa un vistazo a la selección infalible de prendas que inspirarán tu regalo de moda por menos de 40 euros.

Siete regalos de amiga invisible por menos de 40 euros

Siete regalos de moda por debajo de 40 euros Zara

El jersey de punto de la Navidad, de Zara y con bajo adornado por perlas y pequeños abalorios, presenta un color blanco roto de lo más elegante. Tu 'amiga invisible' podrá combinarlo con sus vaqueros de diario o con faldas de satén midi, lo que está claro es que sí o sí lo amará. (Precio: 39,95 €. Ref. 2142/249).

Siete regalos de moda por debajo de 40 euros Uniqlo

El chaleco acolchado, de Uniqlo. Es un 'must' para toda aquella amante de la moda que no le gusta pasar frío. Perfecto para llevarlo bajo americanas o abrigos más finos sin sentir la incomodidad de las mil capas, regala su versión en negro y te asegurarás de que lo use cada día. (Precio: 39,90 €. Ref. #460910).

Siete regalos de moda por debajo de 40 euros &Other Stories

La camiseta básica pero bordada, de &Other Stories. Un simple detalle puede hacer que una prenda pase de ser algo ordinario a extraordinario, en este caso la flor bordada en el pecho hará que destaque con cualquier look sencillo pudiendo convertirse en su camiseta de la suerte. (Precio: 25 €. Ref. 1214858001).

Siete regalos de moda por debajo de 40 euros Bershka

El pantalón sastre diferente, de Bershka. En verde botella y con cinturilla blanca en contraste, su patrón 'dad fit' hará que tu 'amiga invisible' vea su silueta de lo más estilizada. Pierna ancha, bolsillos laterales y una cintura que cruza para remarcar esta zona son los detalles que convierten a esta prenda en un gran regalo. (Precio: 29,99 €. Ref. 5188/168/500).

Siete regalos de moda por debajo de 40 euros Stradivarius

¿Quién dijo que una sudadera a rayas no era un regalo para una amante de la moda? Las amantes del 'street style' también disfrutan la comodidad de estas prendas amplias y calentitas, por eso se han encargado de convertirlas en tendencia con diseños vintage para el día a día. En Stradivarius puedes encontrar esta que acompañará a tu 'amiga invisible' en sus paseos al gimnasio o en los domingos más relajados. (Precio: 25,99 €. Ref. 06635915-I2023).

Siete regalos de moda por debajo de 40 euros H&M

La bomber de borreguito blanco de H&M es la prenda que nadie sabe que necesita, hasta que la tiene en su armario, por eso tu 'amiga invisible' agradecerá mucho tu regalo. Con un corte amplio, bajo ajustado con elástico y bolsillos delanteros en diagonal, combina con vaqueros como la versión más sencilla, pero también con pantalones sastre e incluso con una minifalda de tablas para un estilismo supercolegial. (Precio: 39,99 €. Ref. 1199436001).

Siete regalos de moda por debajo de 40 euros Pull&Bear

Si con tu regalo lo que quieres es invitar a tu 'amiga invisible' a una noche de fiesta y que no tenga excusa con el "¿qué me pongo?", regálale este minivestido de lentejuelas cuadradas y cuello halter de Pull&Bear. Solo tendrá que escoger zapatos y tendrá el look hecho. (Precio: 35,99 €. Ref. 7393367).

