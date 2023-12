Mango Outlet tiene las blusas más cómodas y bonitas para pedir a los Reyes Magos

Se acercan las fechas navideñas y, con ellas, los regalos de Reyes de Magos. Las tiendas de España han pasado de los descuentos de Black Friday, a la campaña navideña. Y es que no hay descanso en cuanto a moda se refiere. Prepara la carta para los Reyes que viene cargadita.

De encaje, con pliegues, mangas acampanadas o escotes de todo tipo, las blusas son prendas versátiles y elegantes que forman parte del fondo armario. Se prestan a combinaciones de todo tipo para llevar en el día a día o para eventos más formales, por lo que se convierten en una buena opción para cualquier estación del año y en el regalo perfecto con el que sabes que no fallarás. Mango Outlet tiene una gran selección de blusas para hacerte un fondo de armario sin que el bolsillo se resienta.

Cinco blusas de Mango Outlet que querrás pedir a los Reyes Magos

Camisa blanca oversize. Mango Outlet.

Camisa de popelín. Una camisa blanca siempre es un básico para el fondo de armario, es una prenda muy versátil. Este modelo 'oversize' le da ese toque canallita a cualquier look. Además, ahora ha vuelto como tendencia el estilo de colegiala, así que lo puedes combinar con una falda, unas botas militares y un jersey en pico por encima, look completo. Es 100% algodón, por lo que "más suave que el popelín tradicional", sostienen desde la web de la marca. (Precio: 62,99 € / Ref: 37039110).

Camisa retro. Mango Outlet.

Camisa estampado retro. Esta blusa de Mango Outlet, con tejido fluido y cuello camisero, es una apuesta perfecta para ir a la oficina con unos vaqueros. Añade una blazer de cuadros marrones y tendrá la estética de los 70 más auténtica y chic. (Precio: 20,99 € / Ref: 37025968).

Blusa azul marino. Mango Outlet.

Blusa satinada topos flor. Para los fans de la serie And just like that, esta es una de las que habría llevado Carrie Bradshaw sin pensarlo. Con cuello pico, manga larga y la flor de adorno, esta blusa se puede llevar con unos vaqueros para un evento de día o con una falda para uno de noche. (Precio: 31,99 € / Ref: 47065843).

Blusa de 'animal print'. Mango Outlet.

Camisa animal print. Para ir de afterwork o a tomar unas copas por la noche, esta blusa semitransparente, con estampado animal, tiene todas las de ganar con unos vaqueros y una blazer, o una chaqueta de cuero, para un estilismo más rockero. Tiene diseño 'crop' atado con lazos a la altura de la cintura. (Precio: 27,99 € / Ref: 37024394).

Blusa negra semitransparente. Mango Outlet.

Blusa textura volantes. Con el mismo tejido (100% poliéster) y transparencias que la anterior, pero esta vez, en negro liso, esta blusa habla por sí sola. Los volantes le dan el toque a esta prenda básica negra que combina con todo lo que quieras ponerle. (Precio: 24,99 € / Ref: 37007732).

