Estos son los conjuntos deportivos que necesitas para motivarte antes de entrenar

A pesar de la importancia de mantener un estilo de vida activo, en España 4 de cada 10 mujeres no encuentran la suficiente motivación para enfundarse unas mallas deportivas y mover su cuerpo en cualquier actividad física. Excusas (o razones) para no entrenar conocemos muchas: desde la falta de tiempo por una acelerada rutina a la inseguridad personal a la hora de vestirnos para la práctica deportiva.

Esta inseguridad generalizada en las mujeres se puede dar por ciertos complejos físicos o por no encontrar prendas que se adapten a nuestro cuerpo de manera cómoda, algo que viene ocasionado en el 90% de los casos por no conocer la talla real, según estudios recientes de Adidas. Para que la ropa no sea una excusa, sino una motivación, ficha estos conjuntos deportivos con los que te entrarán las ganas de moverte (ahora que empieza el nuevo año).

Cinco conjuntos deportivos para motivarte

Cinco conjuntos deportivos para motivarte a entrenar Dash & Stars

Un conjunto contrastado en verde militar de Dash&Stars que te acompañará en entrenamientos de medio o alto impacto. Dos prendas confeccionadas en microfibra con tejido de gran adaptabilidad que garantiza el confort en tus sesiones de 'running' o entrenamientos de impacto moderado.

Con protección UV y tecnología 'sweat-wicking system', que favorece la absorción del sudor, así como 'quick dry' para un secado extra rápido, convirtiéndose así en una opción ideal para disfrutar también del post-entreno. (Precio: 46,98 €. Ref. 5176076).

Cinco conjuntos deportivos para motivarte a entrenar H&M

Un conjunto 'seamless' en gris con costuras contrastadas de H&M para la práctica de deportes suaves como pilates o trabajo funcional, de medio impacto. Confeccionados en tejido funcional DryMove capaz de absorber el sudor y mantener el cuerpo fresco y ligero para que te sientas cómoda durante tu sesión de entrenamiento.

El top tiene un corte olímpico muy favorecedor, con espalda abierta y frontal cerrado con cuello redondo y costuras que realzan el busto. Las mallas siguen el mismo patrón vertical y geométrico creado por esas costuras planas. (Precio: 49,98 €. Ref. 1178483001 y 1181466002).

Cinco conjuntos deportivos para motivarte a entrenar Black Limba

Un conjunto de canalé en color pastel de Black Limba, pensado para pasear o acudir a tus clases de yoga. El tejido suave abraza el cuerpo de forma amable como si fuese una segunda piel. El top con forma olímpica y escote ligeramente abierto, está rematado en rizo y cubre más allá del estómago. Los leggings presentan cintura alta recogiendo la zona abdominal para un extra de confort durante el movimiento. (Precio: 60 €. Ref. JARI).

Cinco conjuntos deportivos para motivarte a entrenar Lululemon

Un conjunto ligero borgoña de Lululemon, diseñado en exclusiva para la práctica de yoga. El sujetador presenta escote V, sujeción ligera y copas integradas que dan forma al pecho con comodidad. La malla tiene un largo 3/4 y cintura alta sin costuras centrales que recoge el abdomen y lo moldea sin efecto faja. El tejido patentado 'Nulu' es flexible en cuatro direcciones para que lo sientas como si no llevases nada, algo a lo que ayuda su gran transpirabilidad para eliminar el sudor. (Precio: 156 €. Ref. 149528164 y 149503436).

Cinco conjuntos deportivos para motivarte a entrenar OYSHO

Un conjunto 'mix&match' de Oysho para dar con lo que necesitas a tu medida. Por una parte, tienes unos leggings que dan soporte y sujeción durante los entrenamientos, en negro con contrastes blancos, presenta cintura cortada al láser con interior de silicona efecto moldeador estilizando la silueta sin limitar el movimiento. Por la otra, un sujetador compresivo de cuello halter con copas incorporadas en blanco, ideal para entrenamientos potentes en los que tu pecho necesita un extra de soporte. (Precio: 61,98 €. Ref. 3961/904 y 1280/254).

