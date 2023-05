Para elegir la ropa de deporte perfecta para cada entrenamiento (al igual que ocurre con las zapatillas, que hay que escoger un modelo para cada una de las clases del 'gym') debemos tener en cuenta más variables de las que creemos, pero, no resulta muy complicado si sabes en qué fijarte. Por supuesto, lo que buscamos con toda la ropa deportiva es comodidad. No obstante, no en todas las circunstancias, y en la totalidad de los deportes, una misma prenda nos va a resultar cómoda. Por eso, desde 20deCompras hemos querido señalar una serie de características, circunstancias y ejemplos para elegir una ropa de entrenar cómoda.

Empecemos por el ejercicio al aire libre. Si nuestro entrenamiento es en la calle tenemos que tener presente el clima para elegir una ropa cómoda y apropiada. Por eso, si hace calor deberíamos decantarnos por ropa holgada para permitir que el aire entre dentro y enfríe el cuerpo para que se evapore el sudor. Además, la ropa blanca evitará que los rayos de sol incidan más, de hecho, refleja los ultravioletas, al contrario que la ropa negra. Por otro lado, cuando haga frío, lo mejor es usar ropa ajustada para que no penetre el frío. Además de protegernos con un jersey fino fácil de quitar y poner.

Otra de las características a tener en cuenta para elegir la ropa de entrenamiento cómoda es el material con el que está fabricada. Debemos elegir un tejido que sea transpirable, que evacue el sudor y nos mantenga frescos y secos. Por eso, aunque el algodón es transpirable (y no provoca irritaciones) tienen un alto nivel de absorción de la humedad y pueden empaparse de sudor y acabar portando prendas pesadas durante el ejercicio. Así que, si realizamos un entrenamiento en el que vamos a sudar mucho, mejor elegir una tela sintética que expulse el sudor. Como es el caso de esta camiseta de la firma Puma, que puedes conseguir más barata en Women’Secret.

Camiseta suave al tacto, transpirable y muy ligera. Women'Secret

Y es que, en la sección Tus esenciales para entrenar de Women’Secret puedes encontrar prendas cómodas que se adapten a cualquiera de los entrenamientos que realices en tu día a día. Así que, aprovecha esta sección y si tus ejercicios diarios son en casa y necesitas comodidad y que ningún movimiento roce con la ropa, sí te recomendamos pantalones cómodos y en cuya composición haya algodón, como en estos con un 30% en la tienda online de Women’Secret. Recuerda que los de estilo jogger son los más cómodos.

Pantalón deportivo con fit regular, cintura elástica y tobillo estrecho. Women'Secret

Por el contrario, si vas a practicar deportes de alta intensidad, debes buscar conjuntos de poliéster y nailon, los textiles más recomendados para este tipo de entrenamientos. Como este top deportivo que te encantará y, ahora, está rebajado a solo 20 euros.

Top deportivo compuesto de 73% nailon y 27% spandex. Women'Secret

Mejores sujetadores deportivos

No podemos olvidar una de las características más importantes que cumple la ropa deportiva para mujeres: el soporte. Un sujetador o top deportivo es fundamental para cualquier actividad física porque sujeta el pecho y evita dolores durante el entrenamiento. Y, por menos de 30 euros puedes conseguir uno de marca en Women’Secret.

Top de Puma suave y transpirable. Women'Secret

Si te has quedado con ganas de renovar tu armario deportivo para este verano, no pierdas de vista ninguna de las prendas que tiene disponible Women’Secret en su página web.

