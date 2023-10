Siete prendas básicas de invierno por menos de 30 euros que hemos fichado en Cortefiel, Sfera y Zara

Preparar nuestro armario para el invierno es todo un reto. Las prendas voluminosas, como los plumas, que nos ayudan a sobrellevar las bajas temperaturas que acostumbran a registrarse en España, ocupan mucho espacio y siempre debemos tener hueco en el vestidor para jerséis, pantalones largos, vestidos calentitos y otra ropa de abrigo. Por no hablar del zapatero que tiene que dar cabida a las botas y botines que adquirimos cada temporada y que esta vamos a ampliar con los fichajes que hemos hecho en Zara.

Sin embargo, sabemos lo que necesitamos para acertar con nuestros looks de invierno: unos buenos básicos que den forma a nuestro armario cápsula. Es decir, contar con buenas prendas que creen diferentes conjuntos entre sí. Unos vaqueros, un vestido negro o una camisa blanca son algunos de estos clásicos que nunca fallan y a los que no renunciaría ningún estilista. Pero también pueden formar parte de él chaquetas, jerséis y otra ropa imprescindible para la temporada, ya que cada estación debe tener su propio capsule wardrobe. Hemos ojeado los catálogos de Cortefiel, Sfera y Zara para encontrar siete prendas básicas y baratas para este invierno por menos de 30 euros.

Camisa blanca de corte recto

Esta camisa blanca tiene el corte clásico de esta prenda. Cortefiel

El básico de los básicos: una clásica camisa con botonadura central, cuello solapa y un color blanco que permite combinarla con muchas otras prendas, desde un vaquero wide leg hasta un pantalón de pinzas para las ocasiones más elegantes. Nos decantamos por la propuesta de manga larga de Vero Moda, a la venta en Cortefiel, que está confeccionada en viscosa para una gran comodidad. (Precio: 23,99 €. Ref 6012249)

'Little black dress'

Este vestido tiene un bajo rematado en evasé. Zara

No hay conjunto que en el que el negro no sofistique, por lo que no puede faltar en nuestro armario un vestido negro, una pieza atemporal que lleva en los vestidores de las mujeres varias décadas. Para el invierno escogemos la opción de punto de Zara, con cuello redondo y bajo en evasé que puede ser perfecto para lucir con botas de caña muy alta, una de las tendencias de esta temporada. (Precio: 29,95 €. Ref 5536/162)

Pantalón 'soft'

La comodidad y el estilo imperan en esta prenda. El Corte Inglés

La comodidad también es una de las premisas que le exigimos a nuestros básicos y este pantalón soft de Sfera no puede resultarnos más adecuado. Una propuesta elegante, que puede lucirse en un total look con el top a juego, o combinado con otras prendas. Su goma en la cintura refuerza la idea de holgura en la que es una prenda que vemos perfecta para los días más ajetreados. (Precio: 23,99 €. Ref 001056262004411)

Chaleco multicolor

Este chaleco tiene efecto 'crochet'. Cortefiel

Los chalecos triunfaron la pasada temporada, sobre todo en su versión acolchada, y ahora parece que regresan en algunas propuestas. Hemos elegido el chaleco Souer, de High Spirits (a la venta en Cortefiel) que, aunque no es un básico como tal, combina con muchas otras prendas. ¿No te parece que con la camisa blanca no puede ser más estiloso? No sabemos si nos gusta más su estampado tipo patchwork, su tejido estilo crochet o sus lazadas laterales. (Precio: 27,99 €. Ref 0156016)

Falda de cuadros

Los cuadros son un estampado imprescindible en el armario. El Corte Inglés

Los cuadros son uno de los tejidos fetiche del invierno y, por ello, los vemos estampando muchas prendas como esta falda de pliegues de Sfera que combina tonos negros y marrones. Se trata de una propuesta mini muy favorecedora que tiene un corte recto por atrás y un ligero pliegue delante que crea una sensación asimétrica que alarga las piernas. ¿Se puede pedir más? (Precio: 17,99 €. Ref 001058461800664)

Pantalón vaquero 'mom fit'

Los vaqueros 'mom fit' estilizan la figura. Zara

Y si hay una prenda que no puede faltar en el armario es un pantalón vaquero. Los hay de mil colores, patrones y cortes, pero nos quedamos para este invierno con los Z1975 de Zara, una propuesta mom fit de tiro alto muy favorecedora. Son cómodos, con ajuste slim y efecto lavado. Además, está disponible en varios tonos. Así, son perfectos para lucir con algunas de las sneakers que van a arrasar esta temporada, pero también con unos zapatos de tacón. (Precio: 25,95 €. Ref 7223/221)

Qué debe tener un armario cápsula

Ahora que hemos seleccionado algunas de nuestras prendas favoritas llega la gran pregunta: ¿cuántas prendas debe tener un armario cápsula? Como todo, depende de nuestra capacidad para combinarlas entre sí y del espacio del que dispongamos, pero se puede establecer una media de 30 prendas. Eso sí, en esta cifra se incluyen complementos y zapatos. Por ello, pensar bien la ropa que incluimos en nuestro capsule wardrobe es fundamental para garantizar el éxito y para conseguir el máximo ahorro de hueco y dinero.

Para acertar, este tipo de vestidores se caracteriza por el protagonismo de los colores básicos y neutros, para poder incluirlos en los mismos conjuntos. Como imprescindibles podemos marcar una blazer, una camisa, unos vaqueros, unos pantalones negros, un trench (esencial para el otoño, una cazadora vaquera y una falda midi, entre otras prendas.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.