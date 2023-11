Los mejores escotes para chicas con mucho pecho

Tanto en España como fuera de nuestras fronteras, las alfombras rojas se han convertido en el lugar idóneo para lucir esos escotes infinitos que, no solo acentúan la zona del pecho, sino también realzan la feminidad y la sensualidad de toda mujer. Un detalle que empieza a lucirse en el 'Street style', en nuestro país, Victoria Federica, es una de sus mejores embajadoras.

Y aunque según el tipo de cuerpo, hay una serie de cortes que sientan mejor que otros, existen algunas formas, como el escote 'halter' o el drapeado, que también realzan las bondades de las chicas que tienen poco pecho. La clave está en tener claro dos cosas: el tipo de pecho y qué deseas resaltar del look, y, en función de esto, jugar con los escotes.

Los escotes que mejor sientan a las chicas con mucho pecho

Para las chicas de pechos grandes, hay escotes más atrevidos, como el corazón o el infinito terminado en 'v' (que puedes alargarlo todo lo que quieras), o más discretos, como la forma recta o cuadrada.

1. Escote cuadrado

María Pombo con escote cuadrado en su festival, Suave Fest. @mariapombo

Los escotes cuadrados son uno de los cortes que mejor sientan a las chicas que tienen mucho pecho. Porque lo realza con un resultado muy femenino, ya que alarga el cuello y hace los hombros coquetos. Además de, ser una de las tendencias de la temporada, ya que volvió este verano y parece ser, o al menos eso es lo que dictan las nuevas colecciones, que llegó para quedarse.

2. Escote infinito

María Fernández Rubíes con escote 'XL' en pico. @mariafrubies

Este corte no solo favorece el pecho, sino que acentúa la cintura. De tintes 'retro' (recuerda a los bodies con hombreras de los 80), su apertura es tan profunda como nosotras queramos (el socorrido truco del broche sigue siendo una opción). Y, para las que se atrevan, es una forma de presumir de escote sin renunciar a la elegancia, tal y como demuestra la 'influencer' María Fernández Rubíes.

3. Escote corazón

Salma Hayek luce un vestido de gala, en rojo, con escote corazón. Uno de los cortes que mejor le sientan. @salmahayek

De los 90 a la actualidad. Estamos ante uno de los escotes tendencia en los últimos años, cuyo éxito en la actualidad se lo debemos a Instagram, pero que fue Cindy Crawford quien lo lució en la década de los noventa. ¿Sus versiones?, infinitas. Desde el corte clásico (el más sencillo) hasta las propuestas más atrevidas (y conocidas), de la firma de moda Welcome To The Love Club. El resultado es un pecho más elevado y más redondeado en el interior del escote.

4. Escote recto

Natalia Coll con top, de escote recto. @natinatcoll

Al contrario de lo que puedas pensar, llevar una línea recta en un escote voluptuoso hará que se realcen las formas, pero sin añadir más volumen. Eso sí, apuesta por prendas monocolor, sin estampados, si no quieres conseguir un efecto óptico de más talla (aún) de sujetador.

5. Escote 'halter'

Jennifer Lopez con un exuberante y sensual top abierto, tipo capa y cuello 'halter'. @jlo

Estamos ante un escote que, en realidad, sienta bien a todo tipo de pechos, ya sean pequeños, medianos o grandes. Aunque es idóneo para mujeres con pecho pequeño, ya que las curvas que forman el escote 'halter' consigue el efecto de aumentar visualmente el pecho, también es perfecto para chicas con una talla grande de sujetador porque ayuda a disimularlo. También es perfecto para mujeres con espaldas atléticas y hombros anchos, porque añaden curvas a la silueta.

6. Escote drapeado

El top lencero se reinventa con este escote drapeado que no puede quedar mejor, independientemente de cuál sea tu talla de busto. Y es que, a las chicas con mucho pecho les sienta genial porque les ayuda a disimular (si es que esa es su idea) y a quienes tienen poca talla de sujetador, consigue no solo realzar su pecho, sino que le aporta mayor volumen.

