Laura Escanes se atreve con un escote imposible en la 'premiere' de 'Mi soledad tiene alas'

Después de meses de promoción, por fin se estrena Mi soledad tiene alas, la primera película escrita y dirigida por Mario Casas y protagonizada por su hermano, Óscar Casas. La 'premiere' se celebró anoche en Madrid, España, y muchas celebridades no se lo quisieron perder por nada del mundo.

En esta lista de invitados tan selecta podemos encontrarnos con Milena Smit, que escogió un 'total look' negro inspirado en Matrix. Sin embargo, no fue la única en sorprendernos con su vestuario, viendo también posar en la alfombra roja a Laura Escanes.

La 'influencer' ha hecho un parón en sus vacaciones de verano para apoyar a Óscar, compañero de profesión que ya ha trabajado alguna que otra vez con la catalana en diferentes campañas y, de paso, ver antes que nadie una de las películas más esperadas de la cartelera española.

El vestido más arriesgado de Laura Escanes

Para la ocasión, Laura lo ha dado todo con un minivestido negro ajustado con el que se convirtió en la estrella de la noche. Nada más pasar por el photocall, todas las cámaras se dirigieron a ella para inmortalizar su arriesgado look.

Laura Escanes en la 'premiere' de 'Mi soledad tiene alas' Getty Images

La modelo sorprendió con un maxi escote a lo Jennifer Lopez y su vestido de Versace en los Grammy del 2001. Se trata de un cuello 'halter' que une ambos tirantes con una fina cuerda justo por debajo de su clavícula y extiende la abertura hasta la altura del ombligo. No sabemos el grado de confianza que tenía que tener Escanes en esos dos trozos de tela que le cubrían el pecho, ya que un mal movimiento podría hacer que protagonizara un 'free the nipple' sin querer.

Sin embargo, sospechamos que el estilismo de Laura tiene truco y, para estar cómoda durante toda la noche, puede que haya recurrido a las cintas de doble cara para la ropa, el secreto de Kim Kardashian para que sus escotes no se muevan de su sitio. Estas cintas pegan la ropa a la piel, haciendo que sea prácticamente imposible (a no ser que le des un tirón) que la tela destape algo que no queramos.

La prenda terminaba en una ajustada minifalda de tubo, que acompañó con unas botas 'cowboy' negras y detalles en rojo y blanco, que competían por la atención de los 'flashes'. En cuanto a los accesorios, la modelo quiso llevar a su hija consigo con unos pendientes de brillantes en los que se podía leer Roma, su nombre.

El cambio de look de Laura Escanes

Además de su 'outfit', algo que también nos llamó mucho la atención fue el nuevo cambio de look de Laura Escanes, que ha vuelto a uno de sus colores más favorecedores, aunque haya sido un 'accidente'.

Según cuenta la 'influencer', hace unos días fue a la peluquería para hacerse la keratina, un tratamiento que alisa el pelo. Sin embargo, los químicos que se utilizan en el proceso aclaran varios tonos el color del tinte, dejando a la vista los pigmentos naranjas de cuando se tiñó hace casi un año.

Tras varios meses con un color bastante oscuro, Laura ha querido aprovechar esta alteración en su tono actual para cambiar de look, volviendo a ser pelirroja de nuevo, aunque con un pequeño cambio.

Como vemos al principio del video, en lugar del naranja que llevó por una temporada, la catalana ha optado por un color algo más oscuro, como el que también llevó Kendall Jenner y se convirtió en tendencia. Pese a que las mechas y el rubio están muy de moda, el pelirrojo cada vez suma más adeptas, siendo uno de los tonos favoritos para este otoño.

Al parecer, Laura Escanes podría haber optado por un 'soft copper' un tono que, según confirman los expertos de Bloss Barcelona, es un cobrizo "para aquellas que quieren un cambio sin tener que recurrir a medidas drásticas: 'coopers' que podrían camuflarse como castaños claros".

El nuevo color de pelo de Laura Escanes @lauraescanes

La evolución del estilo de Laura Escanes

