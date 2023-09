El look de 'Matrix' de Ester Expósito: con abrigo de cuero largo y sujetador

Ester expósito ha viajado desde España a Milán para asistir al desfile de Hugo Boss, durante la Semana de la Moda. La firma, para representar su nueva imagen, ha echado la vista atrás para repasar su legado, bajo el ojo de la modernidad y la actriz, ha elegido un look que representa esta idea a la perfección.

Como una de las 'celebrities' del momento, Ester ha sido invitada a la Fashion Week de Milán y, aunque demuestra que cada vez vuela más alto, sigue compartiendo experiencias con sus compañeros con los que despegó su carrera, ya que después del desfile hemos tenido la oportunidad de ver un reencuentro entre Ester y el actor de Arón Piper, que dieron vida a Carla y Ander en la serie Élite.

El look de 'Matrix' que Ester Expósito sabe lucir como nadie

Para la ocasión, la actriz madrileña ha llevado un look que, con poco, dice mucho. La prenda más llamativa y que ha merecido la pena destacar es una chaqueta de piel larga hasta los pies con solapas estilo americana. Debajo lleva un sujetador negro con el nombre de la firma, Boss y unos pantalones también en el mismo tejido de tiro alto.

Para ponerle la guinda a este look que no nos puede recordar más a la estética de la película de Matrix, le ha añadido unas gafas tipo ciclista y un 'clean look' peinado hacia atrás, para recalcar el toque de tradición y modernidad, que la marca quería transmitir en la pasarela.

El look de Ester en la pasarela del desfile de Hugo Boss

La cazadora de piel, con el corte tipo americana y el largo hasta los pies que ha propuesto Hugo Boss en esta temporada, une varios conceptos que utiliza un estilo tradicional para hacer una prenda muy moderna.

Como la misma firma declara en su página web, este tipo de prenda es "la forma más rápida de dar una actitud urbana a cualquier look y reinventar su estilo formal".

Para cuando empiece a llegar el frío o durante el entretiempo que no necesitamos abrigarnos tanto, esta clase de prendas es ideal, para conservar en nuestro armario de manera atemporal y usarla hasta que se convierta en parte de nuestro estilo.

Chaqueta de piel Hugo Boss spotlight.launchmetrics

Chaquetas de cuero estilo 'Matrix'

Este look de Ester Expósito, destaca, entre otros, porque es especial, sexy y arriesgado, sin embargo, ya no nos choca tanto esta prenda que siempre nos recordará a la histórica película porque se ha convertido en habitual en tiendas de 'fast fashion', especialmente en Inditex. De hecho, la temporada pasada ya empezó a llenar nuestro Instagram, con looks de 'influencers' que llevaban este estilo de prenda, aunque con estilo gabardina.

