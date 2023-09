Kate Winslet lleva la masculinidad y la feminidad a una alfombra roja con un traje elegante de escote infinito

Los look ultrafemeninos siempre han acompañado a las famosas sobre la alfombra roja, ya sean en su versión más tradicional y conservadora como con un toque más de glamour o picardía, con conjuntos sexies y atrevidos. Sin embargo, en los últimos años, tanto en España como en el resto del mundo, muchas estrellas que no se sienten cómodas con este tipo de estilismos, están cambiando el paradigma luciendo 'outfits' en los que muestran su personalidad y estilo propio.

Actrices como Cate Blanchett y Zendaya, entre otras, nos han sorprendido en presentaciones o entregas de premios con trajes de hombre que se han convertido en el epítome de la elegancia, con una conjunción de la feminidad y masculinidad que ya exploraron mucho antes Coco Chanel o Saint Laurent.

Quién también ha sabido llevar este estilo mejor que nadie ha sido Kate Winslet, que lejos de llevar un vestido como el que lució en la 'premiere' de la segunda entrega de Avatar, se atrevió con un traje de corte masculino dándole un toque sexy con transparencias.

Anoche, se celebró edición londinense de Vogue World en el Theatre Royal Drury, que da el pistoletazo de salida a la Semana de la Moda de Londres. A esta cita acudieron grandes eminencias de la moda británica como Kate Moss y Cara Delevingne, con invitadas internacionales de la talla de Adwoa Aboah, Ashley Graham, Paloma Elsesser, Sienna Miller e incluso Sir Ian McKellen. Quien tampoco quiso perdérselo fue la protagonista de Titanic, que nos dejó un look que vamos a querer copiar en nuestras ocasiones más importantes.

Kate Winslet en la alfombra roja de Vogue World 2023 en Londres Getty Images

La actriz inglesa se convirtió en una de las más elegantes de la noche con un traje 'total white' de americana entallada y pantalones 'wide leg' que combinó con un 'body' lencero transparente con el que daba la sensación de que no llevaba nada debajo, creando un escote arriesgado e infinito.

El look lo completó con unos 'stilletos' en un gris perlado, reloj de doble correa firmado por Longines y un pendiente largo con diamantes que la hicieron terminar de brillar, de forma literal, sobre la alfombra roja. Por otro lado, decidió peinar sus ondas de forma natural y algo deshechas con la raya a un lado para conseguir más volumen. Finalmente, el maquillaje lo dejó en tonos melocotón muy favorecedores.

A Kate ya no le importa mostrar su cuerpo

Durante años, Kate Winslet ha sido criticada por su figura 'poco convencional' para ser una estrella de cine. A diferencia de muchas de sus compañeras, la actriz nunca ha entrado en las polémicas medidas 90-60-90, manteniendo una silueta saludable que se salía de los estrictos cánones de belleza de Hollywood.

Esta situación ha llevado que la británica estuviera durante muchos años insegura de su cuerpo, sin embargo, a sus 47 años, Winslet dice estar mejor que nunca en ese aspecto. "Me decían constantemente que no tenía la figura adecuada. Me decían constantemente que tendría que conformarme con menos", recordaba la actriz en una entrevista.

Esta situación persistía incluso después de demostrar su gran talento, viéndose sometida "al escrutinio y los juicios más terribles y, de hecho, me atrevería a decir que al acoso, por parte de los principales medios de comunicación cuando tenía 20 años".

No obstante, ahora todo eso lo tiene completamente superado: "Sé que no debo malgastar mi valiosa energía en criticar mi físico. Creo que cualquier mujer está mejor si se limita a decir: creo en mí misma. No importa lo que piensen los demás; esto es lo que soy, sigamos adelante".

