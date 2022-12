Kate Winslet repite un vestido de alfombra roja que llevó hace siete años: el resultado es alucinante

Kate Winslet acudió al estreno de Avatar; El sentido del agua luciendo el mismo vestido que usó hace siete años para el Festival Internacional de Cine de Toronto (Canadá) en 2015.

La moda es la segunda industria más contaminante del mundo por lo que no es tan inusual que una estrella de Hollywood repita una prenda antigua. El vestido protagonista de corte recto de Badgley Mischka color carbón, escote ‘halter’ y ornamentado con cuentas y lentejuelas ya es todo un punto de mira para muchas de nosotras. Y es que Kate Winslet también se suma al término ‘slow fashion’.

Kate Winslet en la alfombra roja de Toronto 2015 GTRES

En 2020 ya desveló en una entrevista con Vanity Fair que, para ella, los estrenos son eventos estresantes. «Los vestidos, los arreglos de la ropa, todo es muy estresante… no me gusta tener que ajustar mi cuerpo, ajustar las prendas y encima que todo el mundo me esté juzgando por un vestido de alfombra roja que solo me voy a poner una vez. El dinero que se pierde en eso…», dijo. En ese momento de reflexión, ya había decidido que iba a reciclar sus vestidos.

La búsqueda del 'slow fashion' entre las celebridades aumenta

Esta tendencia al ámbito sostenible de una moda mucho más consciente cada vez está cogiendo más fuerza, y está siendo utilizada por innumerables celebridades como Cate Blanchett, la reina Letizia o por ejemplo Kate Middleton en los premios pasados Earthshot con un vestido de alquiler.

Ya son muchas las mujeres referentes que muestran su compromiso con el medio ambiente reciclando piezas de su exclusivo armario. Y es que no es para menos, ya que ellas son las que más pueden incentivar a un público mayoritario. Y Kate pone su granito de arena así: repitiendo de nuevo un vestido de hace siete años.

Este estilo clásico al que nos tiene acostumbradas la actriz no deja de sorprendernos. El diseño estrella que volvió a lucir, lo combinó esta vez con un peinado en recogido, un maquillaje minimalista con labial rosa, unos zapatos de Jimmy Choo y unos pendientes en plata. La prenda sigue disponible en Rent the Runway para alquilar o comprar, y Kate Winslet sigue y seguirá siendo un referente en moda.

Vestido de Badgley Mischka Rent the Runway

Kate Winslet en el estreno de Avatar 2022 GTRES

