Combinaciones de estampados con las que se atreven las chicas que mejor visten

Las 'celebrities' nos tienen acostumbradas a combinaciones de estampados imposibles, que en circunstancias normales no nos atreveríamos a llevar. Desde España, hemos estado siguiendo la Semana de la Moda de París, en la que los estilismos más sofisticados han invadido el 'street style' de la alta costura francesa.

En la moda, gran parte del resultado está directamente relacionado con la actitud. Y es que, en muchas ocasiones, lo importante no es lo que llevas, sino cómo lo llevas. Lunares con rayas, flores con cuadros, no hay estampado imposible y así lo demuestran las que más saben.

Cuadros y flores

Paris str S24. Launchmetrics.

Nunca pensarías que un estampado floral y uno de cuadros quedaría bien, ¿verdad? El truco de este look está en el uso de la misma gama cromática. Con colores blancos, burdeos y cereza —este último muy en tendencia—, la falda sirve de extensión de este abrigo 'overzise' completando un 'look' elegante y sofisticado.

Combinación de diferentes tipos de rayas

Si hay alguien que destaca por llevar estampados 'imposibles', esa es Olivia Palermo. Rayas en diferentes direcciones, con distinto grosor y en colores diferentes. Es una combinación que no elegiríamos de primeras, ¿verdad? Ella sí lo hace. La 'celebrity' nos tiene acostumbradas a los 'prints' más variopintos, siempre con un resultado impecable. Además, apuesta por una blazer con un estampado completamente diferente para coronar el estilismo. Éxito.

La 'influencer se atreve, incluso, con un estampado 'navy' en color y una falda tropical. ¿El truco? Hacer coincidir ciertos colores para crear una linealidad. El tono mostaza del suéter combina con el color del cinturón, y los adornos de la falda, con el burdeos de la parte de arriba.

Estampado vichy y 'print' navideño

Palermo mezcla también un estampado vichy con un cárdigan grueso con 'pint' estilo navideño. ¿Por qué? Porque puede, y tú también, si eliges la misma gama cromática, como hace ella.

Tres tipos de estampados en un solo 'look'

No podemos hablar de la combinación de estampados arriesgados y no mencionar a Sarah Jessica Parker. Tanto en Sexo en Nueva York, como en And just like that, hemos podido ver a nuestra querida Carrie, con los adornos más extravagantes. Haciendo coincidir los mismos colores en el sombrero, abrigo y bolso, por una parte; y las botas y el vestido, por otro, conseguimos este impresionante 'look.

'Print animal' y lunares

Tamara Falcó en la Semana de la Moda de Nueva York, 2022. Getty Images

No hace falta que nos vayamos tan lejos. En España también contamos con una 'celebrity' que hace este juego de estampados y sale siempre airosa. Sí, hablamos de Tamara Falcó. La hemos podido ver incluso con estampado de lunares con 'print animal' de cebra.

¿Alguna duda de que los estampados diferentes sí se pueden combinar? Ya sabes, el truco está en la actitud y los colores.

