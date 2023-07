Los inesperados (y cómodos) looks de Tamara Falcó en la primera parada de su luna de miel con Íñigo Onieva

Hace más de dos semanas que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el 'sí, quiero'. El enlace era uno de los más esperados del año en España y, a pesar de los distintos inconvenientes que surgieron antes de la celebración del mismo, parece ser que ambos están disfrutando de su viaje de novios en el que su primera parada ha sido Ciudad del Cabo.

Tal y como ambos han compartido, esta luna de miel va a tener una duración de hasta cinco semanas y, tanto para él como para ella, está suponiendo un momento de desconexión y disfrute íntimo, es por ello que apenas se conocen detalles de la experiencia. Si bien es cierto que la hija de Isabel Preysler compartió recientemente una imagen en la que aparecía en un barco, mirando al mar, muy sonriente y con look abrigado.

Parece ser que para este destino, en el que la temperatura oscila entre los 7º C y los 17º C, la ropa abrigada ha sido la opción elegida para las maletas de los recién casados. Y aunque hasta ahora sólo hemos podido ver un look de Tamara, ha sido Íñigo Onieva quien ha compartido un vídeo 'reels' en Instagram en el que ha resumido las distintas experiencias que han vivido juntos hasta hoy en su luna de miel.

"No estábamos preparados para congelarnos en julio, y las orcas están matando a la mayoría de los tiburones blancos de la zona, pero la comida de nuestro hotel era una locura", confiesa Íñigo Onieva en la publicación. En el vídeo podemos ver distintas imágenes de los paisajes, hoteles o comidas que han disfrutado, pero también los looks que ha elegido Tamara Falcó en su primera parada de la luna de miel.

Para el vuelo: un conjunto de chándal azul

Para un trayecto largo de viaje es importante escoger un estilismo cómodo. Es por ello que Tamara Falcó llevó un conjunto de chándal clásico en color azul marino de Adidas, formado por una sudadera de manga larga y cuello redondo, así como un pantalón ancho a juego. Ambas piezas contaban con el detalle lateral de las tres rayas blancas que caracterizan el logo de la marca. La hija de Preysler lo combinó con unas zapatillas de deporte clásicas en color blanco, un bolso bandolera de cuero y unas gafas de sol. Después añadió un jersey de cashmere gris por encima para ir más abrigada durante el vuelo.

Tamara Falcó con chándal azul para viajar en avión Instagram / @ionieva

Para un paseo en barco con inmersión: el look más abrigado

Las temperaturas siempre descienden a bordo de un barco. Es por ello que Falcó llevó un look abrigado para uno de sus primeros planes en Ciudad del Cabo. Junto a su marido disfrutó de un paseo en barco con inmersión incluida, tal y como podemos apreciar en el vídeo de Onieva, que se metió dentro de una jaula para ver a los tiburones.

Para la ocasión, Tamara Falcó llevó un look que ella misma ya había enseñado en redes sociales: formado por unos pantalones de cuero negros, abrigo blanco, botas de ante marrones, guantes, bufanda y gorro en colores oscuros.

Tamara Falcó con look abrigado en Ciudad del Cabo Instagram / @ionieva

Para una cena: un jersey de rayas

El estampado 'navy' es un clásico entre las mujeres más elegantes y, por supuesto, no falta en el armario de Tamara Falcó. Para una cena lujosa que la pareja ha disfrutado, la marquesa de Griñón apostó por un jersey con este estampado, que siempre es un acierto.

Tamara Falcó con jersey de rayas en su viaje de luna de miel Instagram / @ionieva

Para el siguiente viaje: un look 'comfy' de punto

Para dar por finalizada la primera parada de su luna de miel y poner rumbo a un nuevo destino, Tamara Falcó ha elegido un 'total look' de punto en color camel: protagonizado por un jersey amplio de manga larga y cuello redondo y pantalones anchos a juego. A modo de calzado ha llevado las botas de ante marrones que ya había mostrado, así como el bolso bandolera de cuero que ha lucido durante todo el viaje.

Tamara Falcó con look 'comfy' para viajar Instagram / @ionieva

"El comienzo de un viaje tan dulce como la miel y de tanta belleza como la luna", escribía Tamara Falcó en su primera publicación del viaje en Instagram en la que desvelaba cuál era su primer destino. Sin embargo, todavía no se sabe cuál será el próxima parada, pero sí se conoce que han pasado por Doha y que el viaje finalizará en Australia.

